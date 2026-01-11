6小時前IG才發文！34歲人氣創作歌手墜機身亡 剛連開三場演唱會完售

娛樂中心／綜合報導

哥國人氣創作歌手希門尼斯驚傳墜機身亡的不幸消息。（圖／翻攝自IG @yeison_jimenez）

樂壇傳出不幸的震撼噩耗，哥倫比亞創作歌手希門尼斯（Yeison Jiménez）擁有高人氣，社群instagram擁有超過524萬名追蹤者，怎料他驚傳因飛機失事不幸身亡，年僅34歲。消息曝光後，迅速震驚哥倫比亞娛樂圈，讓無數樂迷難以接受，紛紛湧入他的社群平台留言悼念。

據外媒報導，哥倫比亞航空交通事故相關單位證實，一架註冊編號為N325FA的小型飛機，於當地時間10日發生墜毀事故，機上包含希門尼斯在內共6人全數罹難，其中也包括他的經紀人 Jefferson Osorio。

希門尼斯與經紀人共6人皆不幸喪生。（圖／翻攝自IG @yeison_jimenez）

希門尼斯被視為哥倫比亞近年最具代表性的創作才子之一，音樂風格融合墨西哥鄉村音樂元素與哥倫比亞在地旋律，成功打造出獨樹一格的個人特色，深受年輕世代喜愛。2024 年，更在首都波哥大Movistar Arena連開三場大型演唱會，創下全數售罄的亮眼紀錄，被視為事業重要里程碑。

希門尼斯的社群IG發出聲明證實。（圖／翻攝自IG @yeison_jimenez）

希門尼斯所屬經紀公司在出事後，也對外聲明證實噩耗，請求外界給予家屬空間。令人鼻酸的是，事故發生前約6小時，希門尼斯仍在 Instagram發布限時動態，分享生活片段，看來一切如常，卻成為他最後的貼文，讓粉絲至今仍難以相信這位正值事業高峰的音樂人就此離世。相關貼文下方瞬間湧入大量留言，不少人難過寫下「生命真的太脆弱」、「謝謝你的音樂陪我走過人生某段時光」、「希望這不是事實」。

