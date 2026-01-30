6小時快閃台泰比空服員還操！葉芷妤護身符不離身 CP「Kao」私下互動曝光

鳳小岳、葉芷妤演出《女鬼橋》導演奚岳隆最新作品《無形》。董孟航攝

電影《無形》預計農曆年前殺青，導演奚岳隆今（30日）率領主演葉芷妤、鳳小岳出席記者會。曾演出Netflix原創影集《瘋狂獨角獸》的台泰混血女星葉芷妤，此次首度與金鐘影帝鳳小岳合作。在泰國長大的葉芷妤，因泰劇《瘋狂獨角獸》一夕知名度大開，她表示這次來台中文程度有進度，但對於「ㄓㄔㄕ」三個注音發音，還是有點念不太出來！

奚岳隆對這組新鮮搭檔讚不絕口，直言鳳小岳是他「唯一心動的男人」，更誇讚葉芷妤是值得被世界關注的寶藏女孩，目前該片已成功賣出7個東南亞國家版權。鳳小岳此次不僅擔綱主演，更在劇本階段就加入討論，導演奚岳隆稱讚鳳小岳是「唯一讓他心動的男人」，甚至大方貢獻自己與《在車上》西島秀俊的同款車讓鳳小岳在片中駕駛。

鳳小岳飆戲圓夢開老車 奚岳隆曝地震驚魂洪慧芳嚇抖

鳳小岳笑說，能在戲裡開到這台夢幻老車是完成心中夢想，但現場飆車時壓力極大，深怕刮到或撞到。電影中車子會因為情節走向有一些撞傷，拍完後製處理，鳳小岳開玩笑提議向導演提議，是不是真的撞幾個凹洞讓大家更能入戲，「結果導演一聽到就忍不住咳嗽掩飾緊張情緒，在一旁裝鎮定。」

拍攝過程中也發生不少插曲，劇組曾遇到5級強震，讓同劇演員洪慧芳嚇到一整天都在發抖。此外，由於劇情涉及道教禁術，導演特別聘請宗教顧問跟道長先到場地「勘查溝通」，力求處理得妥善小心。

導演奚岳隆（右1）新作《無形》找來鳳小岳（左1）、葉芷妤（中）飾演物理教授跟社工。董孟航攝

護身符不離身 6小時快閃行程超瘋狂

葉芷妤透露，自己隨身帶著泰國護身符求心安，鳳小岳也有求了一個護身符，但他笑說自己是超級麻瓜，其實沒有什麼感覺，但是有工作夥伴回家後莫名頭暈。

葉芷妤首度在台灣拍電影，為此當起空中飛人，前天在台拍戲早上飛回泰國，今早又飛回台灣參加記者會，最高紀錄是回泰國6小時出席活動又趕回台灣拍戲。葉芷妤笑說自己比空服員飛得還勤，但仍保持高昂鬥志，直呼這次來台演電影「拍到早上也覺得很開心。」

CP搭檔Kao叮嚀多吃維他命 中泰轉換會卡住

葉芷妤在泰國以GL劇走紅，其中《愛情設計》中的搭檔「Kao」對她來台拍電影的瘋狂行程，有沒有給予鼓勵？葉芷妤表示：「昨天才接到（她的聯繫），對我一直說要加油！趕快回來（泰國），因為她也開始拍戲，還不能趕快見到面，她也怕我生病，說好好休息，吃維他命。」

鳳小岳稱讚葉芷妤是會發光的寶藏女孩。董孟航攝

也因為要一直來回台灣、泰國，時常轉換中泰語境，葉芷妤笑說有時候腦袋打結，會不小心迸出中文接著泰文的奇怪語句，在泰國長大的她這次來台，對台灣拍電影最感新奇的就是一些遙控設備跟無線耳麥通話裝置，她形容台灣這邊「玩具」特別多！

鳳小岳對首次合作的葉芷妤評價極高，稱她雖然年輕但也累積了20幾部作品，工作經驗豐富，兩人對戲「每天都有驚喜。」鳳小岳表示，《瘋狂獨角獸》雖然讓葉芷妤被看見，不過「光是她本人就有的，會發光的人就是會發光。」葉芷妤則透露自己非常喜歡《人生清理員》與《艋舺》，來台灣拍戲最開心的就是能吃到蛋餅。



