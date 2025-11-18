6局處長都是代理遭批影響升遷 盧秀燕老實說「我偏好文官」

中市府六局長代理綠批一人佔兩缺影響升遷，市長盧秀燕說，不違法不違規，不能讓文官吃虧。（圖：中市府提供）

台中市長盧秀燕明年將卸任，民進黨議員何文海今天（18日）質詢指出，一級主管是政務官，應與市長同進退，但民政，農業、建設等六局處長，卻是一官佔兩缺，成了代理局處長，影響公務員升遷。市長盧秀燕答詢表示，不違法不違規，她重用文官，延攬入閣，但文官當首長，年資保留，導致損失，代理方式，不讓文官吃虧。（寇世菁報導）

台中市議會市政總質詢，民進黨議員何文海說，梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟後，環保局長、農業局長遭到拔官，環保局長陳宏益轉任技監，卻赫然發現他本來就是技監代理環保局長，根本只是回鍋，進一步發現市府31 局處，居然有建設、民政、環保、農業、文化、都發等六局處長，是以參事或技監等職務代理局處長，質疑一人佔兩缺，影響公務員升遷，議員說，不只六局處長代理，捷工局、秘書處、數位局多名科長代理，難道市府沒人才嗎。

中市府六局長代理，民進黨議員何文海批，一人佔兩缺，影響升遷。（圖：寇世菁攝）

人事處長陳月春說，政務官是政治任命，人才來源可以是學界，社會賢達，或文官系統，政務官隨市長同進退，這是基於用人需要。

議員一一點名建設局、民政局等首長回答代理議題，盧秀燕打斷，並表示，別為難局長，她來答覆，這是國家法令，政務官和市長共進退，延攬文官當首長，卸任後回任文官，並未違法違規。盧秀燕坦承，她偏好國家考試通過的公務員，因為她極為尊重公務員，國家考試通過，底子好，資深公務員歷練夠，操守一輩子被檢驗，能力強，也有人找社會賢達或借調學界人士，學者卸任回任，也是因為職缺還在，文官當首長，年資保留，導致損失，因此產生代理，保留文官資格，卸任後回任，就是為了不讓文官吃虧。

何文海譏諷盧秀燕當選市長，這些人就當局處長，盧秀燕當選總統，這些人就跟著進總統府，但如今讓六名局處長代理，為了保持事務官年資，真的怪怪的。