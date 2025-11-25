6年來最大震！日本熊本縣5.7地震 半小時內又狂搖7次

日本氣象廳發布地震資訊，熊本縣阿蘇地區當地時間今（25）日傍晚6時1分（台灣時間5時1分）發生規模5.7地震，所幸沒有海嘯風險。據悉，這起地震震源深度僅10公里，觀測到最大震度達到5強。

熊本縣阿蘇地區發生規模5.7地震。（圖／翻攝日本氣象廳）

氣象廳的資料顯示，熊本縣產山村最大震度5強；熊本縣阿蘇市與大分縣竹田市震度5弱；熊本縣南小國町、熊本高森町、南阿蘇村、菊池市、西原村則觀測到震度4的搖晃。

根據《NHK》報導，氣象廳表示，這是熊本縣自2019年1月以來，首次出現震度5強以上地震。且在規模5.7的地震過後，30分鐘內又發生7起規模介於2.6至3.3的餘震。

產山村一間度假飯店員工表示，地震發生當下「突然發出巨響，出現垂直向的劇烈搖晃，飯店損害還在確認中，當時約有100名住宿旅客，無人受傷」。

當地另一間餐廳員工則說，「感受到巨大的縱向搖晃，店內的餐具、玻璃杯及酒類瓶罐都摔碎了，當時店內有3組客人，但沒有人受傷」。

