6年來最大！超級月亮今21：19現身 鄭明典、101都曬圖超震撼

台北天文館表示，今天滿月足足比4月時的最小滿月大了約6分之1。（圖／台北天文館提供）

台北天文館表示今天滿月是自2019年來最大的超級月亮。（圖／台北天文館提供）

今（5日）晚間9時許，6年來最大的超級月亮現身，讓不少民眾興奮到戶外捕捉這難得一見的一刻，由於今天天氣不錯，因此有許多人都順利拍下畫面，台北101與前氣象局長鄭明典也都在臉書曬出滿月照片。

台北天文館說明，由於月球繞行地球的軌道為橢圓形，因此地月距離會隨時間而改變；當滿月發生在地月距離最近的近地點附近時，稱為「近地點滿月」，也就是俗稱的「超級月亮」；一年中可能出現數次超級滿月，今年11、12月皆是。這次的「望」發生在5日晚間9時19分，離通過近地點僅約9小時，與地球距離約35萬6978公里，月球視直徑達0.57度，也是自2019年2月以來的最大滿月。

鄭明典在臉書分享網友拍下的畫面，感嘆自己的所在地因為雲量太多，完全看不到，幸好有網友熱心分享。台北101的小編則是在傍晚左右，於觀景台拍下冉冉升起的月亮，有如夕陽般火紅，打趣表示自己就是為了這一刻，下班刻意不回家劉觀景台。部落客「FanFan美好生活」則是在18:36拍下又大又亮的滿月。

台北天文館表示，這次滿月足足比4月時的最小滿月大了約6分之1，亮約3分之1，雖然最大滿月與最小滿月有如50元和10元硬幣大小的差異，若非並列其實不易察覺當滿月初昇時，在與地面景觀、建築等對比下形成的「月亮錯覺」效應，才是使其格外壯觀的主要原因。

