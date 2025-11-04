6年來最大「超級滿月」明登場！獅子座流星雨接著來 觀賞時間曝

生活中心／張尚辰報導

「超級月亮」要來了！台北天文館表示，六年來最大、最亮的滿月將在明（5）日晚間現身夜空，除此之外，今年最亮的萊蒙彗星以及獅子座流星雨也將在11月份接力登場，請民眾千萬不要錯過！

台北天文館指出，明日適逢滿月，月球運行至近地點附近，當晚21時19分月球達到「望」的位置，距離地球35萬6978公里，視直徑達0.57度，為今年最大滿月，比4月時的最小滿月大了約16.6%，相當於五十元與十元硬幣大小的差別，亮度也高出約36%，巨大滿月與地面景觀往往構成令人驚嘆的美景，值得觀賞。

台北天文館說明，由於月球繞行地球的軌道為橢圓形，因此地月距離會隨時間而改變；當滿月發生在地月距離最近的近地點附近時，稱為「近地點滿月」，也就是俗稱的「超級月亮」；一年中可能出現數次超級滿月，今年11、12月皆是。

「萊蒙彗星」閃耀西方天際 肉眼可見年度最亮彗星

此外，台北天文館說，今年最亮的萊蒙彗星估計在10月21日過近地點至11月8日過近日點間亮度最高，可達4等左右，用雙筒望遠鏡甚至肉眼即可觀賞，而在此前後一周為最佳觀賞期，有興趣的民眾可把握日落後至19時前的這段時間，在西方低空嘗試搜尋這顆年度最亮彗星的身影。

「獅子座流星雨」將登場 極大期每小時可見10顆流星

另外還有以每33年週期性出現流星暴著稱的獅子座流星雨，台北天文館也說，今年極大期在11月17日（一），雖然不會出現流星暴，但每小時天頂數（ZHR）仍有約10顆左右，流星特徵為速度極快、常留下明亮的尾痕，當晚輻射點於23時30分升起，之後流星將逐漸增多，在殘月的微弱月光下，只要找個視野開闊、光害少的地方，即可輕鬆以肉眼欣賞這場冬季流星雨。

