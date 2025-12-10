6年來次低！前9月交通事故死亡數降幅3.8%

▲交通部道路交通安全說明會，公布今年前9個月交通事故數據統計。（圖／台南市政府交通局提供）

[NOWnews今日新聞] 交通部今（10）日舉行12月份道路交通安全說明會，會中公布今年1至9月交通事故，死亡人數為2084人，為6年來次低，但與去年相比，降幅3.8%，行人死亡共263人，較去年同期增加10人、4%，相較112年成長7%，主要是行人在路段死亡增加，肇因前3名包有恍神、緊張跟分心、行人未依標誌標線穿越道路、不當的駕駛行為。

交通部次長陳彥伯表示，前9月交通事故中行人共263死，較去年同期增4%，雖然整體來說行人路口死亡減少，但在路段增加「還需要更加努力」；交通事故死亡共2084人，為6年來次低，機車事故、高齡者、酒駕致死、兒少死亡等都較去年同期減少。

交通部路政及道安司吳東凌指出，依據往年經驗，9月通常波動較大，10月會翻轉回來，且觀察已有部分縣市行人死亡下降幅度達標，包括台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、台南市、花蓮縣、台東縣、金門縣。不過行人在路段死亡增加，其中高齡者占55.6%、兒少9.6%，其他為34.9%，而肇因前3名包括「恍神、緊張跟分心」23%、「行人未依標誌標線穿越道路」16.2%、「不當的駕駛行為」13.4%，預告後續高齡行人穿越路口，會是高齡換照後下一波宣導重點。

