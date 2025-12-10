6年前爆紅！「火辣童顏」攝影師超辣紅格紋比基尼照曝

正妹攝影師待安娜分享一組比基尼照，引發網友熱議。（圖／翻攝自IG gurl_anna）





中國大陸攝影師「待安娜」因亮麗外型與出眾身材於2019年在PTT上掀起討論，被封為「童顏巨乳」。平時她常在社群平台分享攝影作品及個人近照，累積高人氣。近日，待安娜公開一組充滿夏日氛圍的清涼寫真，展現身材線條，貼文一出立即引來大批網友朝聖。

待安娜近日在IG分享多張泳裝美照，身穿紅色格紋比基尼亮相，甜美笑容加上迷人曲線，相當吸睛。畫面中她在泳池邊，沐浴於陽光下、周圍環繞著棕櫚樹，整組照片散發濃厚的夏日氛圍與日系復古質感。貼文一出，粉絲立刻被迷倒。

據悉，待安娜的照片早在2019年就被網友分享至PTT，因童顏搭配火辣身材的強烈反差而迅速走紅。此外，她本身也是專業攝影師，不論是自拍、親手拍攝的作品，或是她擔任模特兒時的照片，都讓許多人留下深刻印象。

其後，更有網友翻出她過去在泰國拍攝的大尺度寫真，再度引發一波熱烈討論，讓她的名字再次在論壇上掀起話題。如今時隔六年，她身穿紅色格紋比基尼對著鏡頭露出甜美微笑，火辣身材依舊亮眼。與當年略帶青澀的模樣相比，她現在多了幾分成熟韻味。

如今，她釋出的比基尼辣照，那傲人的上圍又成功吸引目光，貼文一發布，網友便紛紛湧入留言，「真的好好看呀安娜」、「美了好多！」、「無敵的海邊娜娜」、「瘦滿多的」。



