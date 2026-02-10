6年前砸400萬改名？陳小春「最新本名曝光」 老婆應采兒名字也變了

【緯來新聞網】港星陳小春2010年迎娶台灣女演員應采兒，成為「台灣女婿」，家庭事業兩得意。他日前出席廣東惠州政協會議，被發現桌上名牌寫著「陳泰銓」，過去曾花百萬為全家改名轉運的歷史也曝光了。

陳小春出席廣東惠州政協會議，被發現早已改名。（圖／翻攝自微博）

陳小春日前在惠州市政協會議上，提議將音樂節、演唱會與文旅結合在一起，將演藝與文旅深度融合舉辦音樂節、演唱會，吸引更多年輕人來惠州打卡，讓惠州這座城市更加年輕化。



值得注意的是，陳小春以新名「陳泰銓」現身，多數網友僅熟悉其藝名「陳小春」或角色名「山雞哥」，對陳泰銓感到陌生，才發現他早已悄悄改名6年的時間。

陳小春以新名「陳泰銓」現身。（圖／翻攝自微博）

根據港媒報導，陳小春觀察到原名羅仲謙的港星羅子溢，改名後運勢大開，因此在2020年砸百萬港幣（約410萬新台幣）請命理大師改名，老婆應采兒本姓丁，加冠夫姓改成「陳丁冉兒」。公開資料顯示，陳小春的兒子陳昊廷（Jasper），曾用名陳胤捷，2013年7月1日出生於香港。



消息一出，在微博掀起熱議，「花大價錢改的名字」、「好拗口啊，確實不如陳小春朗朗上口，要記好念」、「原來陳小春是藝名」、「越改越難聽」、「果然取個藝名還是很重要的」、「看人熟悉，看著名字不熟悉」。

