6年巡演最終站 張信哲巴黎開唱脫掉 引爆尖叫聲

張信哲2025《未來式 Our Story》世界巡迴最終站巴黎開唱。

記者戴淑芳∕台北報導

「情歌王子」張信哲2025《未來式 Our Story》世界巡迴最終站選在浪漫之都巴黎，於法國時間14日晚間正式開唱，為這趟跨越6年、飛行縱橫五大洲的旅程劃下最華麗句點。

燈光一暗，張信哲以經典〈信仰〉、〈別怕我傷心〉、〈不要對他說〉將氣氛推至告白巔峰，把巴黎夜空直接點燃。

張信哲以法文「Bonsoir！（晚上好）」與粉絲問好，再喊：「巴黎，我回來啦！」大讚：「你們的熱情讓巴黎的天氣都變好了！」還撒嬌抱怨：「你們讓我好熱啊！」說完就在台上原地快速換裝、脫掉外套，帥度瞬間暴衝，現場尖叫震破天花板。

巴黎限定驚喜緊接登場，演唱〈找鑰匙〉時，張信哲換上特別為巴黎打造的新造型：紫色毛料西裝外套搭配白色長版蕾絲緞花襯衫，滿滿法式浪漫，舞台燈一照宛如伸展台走秀，台下「張太太們」尖叫再度爆炸。

在演唱壓軸神曲〈愛如潮水〉時，引爆全場大合唱，就在大家正準備接受告別事實時，張信哲神來一筆說：「我們，東京見。」瞬間又炸開粉絲尖叫聲，預告了2026海外巡迴的正式開端，粉絲從不捨瞬間轉為狂喜，尖叫聲久久不停！