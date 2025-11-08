6年後收回租屋…開門驚見「地板會反光」超狂屋況曝！房東狂讚：我可能也做不到
不少房東將房子租出去，都希望房客不續約後，收回的房子都能乾乾淨淨、沒有太大損壞，而中國浙江省近日就有一名房東收回租出近6年的房子時，驚訝發現屋內宛如全新裝潢一樣，廚具光亮、地板反光，而且這名房客還從未拖欠租金，續租都提前支付，讓房東直呼遇到「神仙租客」，影片曝光後也引發網友熱議。
根據先鋒新聞、極目新聞等陸媒報導，中國浙江省金華市一名金姓房東曾在2020年將房子租給一名女子，直到日前對方不續租才將房子收回，沒想到久違踏進這棟租出去近6年的房子，卻讓金女驚訝不已，只見屋內非但沒有一點發黃的痕跡，就連廚房、客廳地面都亮得反光，廚具、電磁爐等處都仿佛嶄新的一般。
更讓金女感動的是，她與這位租客只見過2次面，就連這次退房也沒見上對方一面，但這位租客每次續租都會提前半月支付租金、從未拖欠過房租，也讓金女感慨直呼：「一恍惚感覺回到了剛把這個房子交給她的樣子，換了是我可能也做不到，遇到這麼好的租客是我的福氣！」
金女也曬出與這位前租客的對話記錄，先是感謝對方這些年來將房子照顧得很好，對方也坦然回道：「哈哈哈哈我也很驕傲的其實，不敢說來時候啥樣走時候啥樣吧，至少還行！」對於房客的謙虛回應，金女也連連稱讚：「真的就一樣了，我都為你驕傲！」
金女收回房子時拍下的影片在網上曝光後，頓時引起熱議，不少網友都盛讚金女遇到神仙租客：「太美好了！希望所有租客都這樣」、「這個租客真是租屋界的典範」、「我們家疫情那會的租戶，3年時間，把屋裡屋外抽煙抽成了黃澄澄的顏色，大哥告訴我直接扣押金吧，我還不知道什麼意思，看見房子的那一刻我才明白，押金都不夠我重新裝修的」、「這樣的租客值得結交！」
