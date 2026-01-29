6年拿60萬！竹縣推造林新制 獎勵金翻倍、年限大縮短

為落實山林永續並兼顧林農生計，新竹縣政府農業處響應「獎勵輔導造林辦法」2.0新制。（新竹縣政府提供／王惠慧新竹傳真）

為落實山林永續並兼顧林農生計，新竹縣政府農業處響應「獎勵輔導造林辦法」2.0新制，去年底完成5場地方推廣講座，協助林農從傳統「補助模式」轉型為「投資型經營」，新制將獎勵年限從20年大幅縮短為6年，且6年總獎勵金最高可達每公頃60萬元，讓經營更彈性與效率。

竹縣擁有豐富森林資源，林地面積達7萬2千餘公頃，公私有林地約1萬6千餘公頃，配合中央造林政策，縣府114年度輔導造林撫育面積計215公頃，獎勵金核定近760萬元。新制將不只林農可以申請，公私團體及法人也可以。

廣告 廣告

縣府表示，將持續輔導從造林、撫育管理到伐採、加工、銷售一條龍，落實永續經營。統計近10年，已發放台灣肖楠、烏心石等苗木超過44萬株，未來將接續公私有林多元輔導方案，實現林農生計、林產生產、自然生態的三贏願景。

此次「造林2.0」將造林經營目標分流為「木材生產林」與「非木材生產林」。農業處表示，木材生產林為專注結構用材及菇蕈產業，鼓勵發展具經濟價值的林產。非木材生產林的重點在於國土保安、水源涵養及生態維護。新制縮短為6年獎勵，讓林農在初期造林完成後，能更早投入林下經濟或森林遊憩，活化土地使用。

農業處說明，「獎勵輔導造林辦法」2.0新制，提高獎勵金門檻，採堆疊式給付獎勵金種類增加，依成效階段審核給付，符合規定每公頃最高可領取6年內60萬元，遠超舊制32萬元。新制首年核發20萬元，2至6年每年6萬元，第6年再依林地型態符合標準加發5至10萬元。

新制申請期限為每年1月1日至4月30日止，請林農先向各鄉鎮公所農業課提出申請，並由新竹縣政府農業處進一步審查。

另外，針對舊制林農，農業處強調為「保障權益、平穩對接」，若林農目前正處於舊制第1至6年，可依新法規定申請轉為「6年制」；若處於第7至20年，亦可選擇申請終止，再次提醒舊制林農有意變更或終止者，請記得在115年12月31日法定期限截止前，完成申請手續，確保自身權益。

更多中時新聞網報導

張鈞甯誇張震演技如「愈吃愈香的白飯」

陳昱廷漁港拍戲體感0度 暖暖包無處藏

邱偲琹大方推薦韓國男很不錯