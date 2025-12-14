6年磨一劍！ 羅東高工棒球隊立志扳倒「大魔王」平鎮高中 成為台灣第一

〔記者江志雄／宜蘭專題報導〕2025黑豹旗全國高中棒球大賽，宜蘭縣國立羅東高工以黑馬之姿闖進冠軍戰，雖以1比4敗給青棒界「大魔王」桃園平鎮高中收下亞軍，仍創下宜蘭球隊在黑豹旗賽場上最亮眼成績。總教練何昱德說，接下來以打敗平鎮高中、成為台灣第一，作為努力目標。

宜蘭縣私立中道中學棒球隊2019年停招，縣內木棒組球隊歸零，同年8月起，林燈文教公益基金會協助羅東高工社團型棒球隊升級為競技型木棒球隊，每年贊助300萬元，球隊轉型後，曾獲全國玉山盃青棒錦標賽第6名、打進黑豹旗32強，戰績並不出色，球隊招生一度面臨找嘸人窘境。

羅工秘書楊瑞耀說，羅工棒球隊過去到宜蘭縣內國中端招生，許多球員寧願離鄉背井，加入外縣市高中棒球名校球隊，造成優秀選手嚴重外流，今年黑豹旗有不少出身宜蘭選手參賽，他們分屬各隊，出現昔日國中隊友「互打」情形。

羅工棒球隊為補充生力軍，轉而向宜蘭縣外球員招手，目前40名隊員，外縣市比率四分之三，以學校附近的羅東運動公園棒球場當培訓基地，球隊報名本屆黑豹旗，原本設定打進前8強，想不到一路過關斬將，還闖進冠軍戰，在宜蘭掀起新一波棒球熱潮。

楊瑞耀說，羅工棒球隊扎根6年來，今年首度有2名畢業選手在中華職棒選秀會被指名，投手何宗旂、捕手吳柏賢分別入選味全龍及統一獅，加上球隊在黑豹旗比賽拿到好成績，希望有利於招募更多優秀選手加入。

11月30日摘下黑豹旗亞軍後，全隊欣喜若狂，總教練何昱德偕同球員立下新的目標，期盼扳倒黑豹旗8次冠軍的平鎮高中。羅工校長洪重賢認為，羅工棒球隊優異表現，歸功於平時紮實訓練，「6年磨一劍」終於開花結果，期許球員再接再厲，也預祝他們早日登頂，為宜蘭棒球再寫新頁。

