中職／6年等待終圓夢！樂天桃猿封王遊行 逾千猿迷夾道歡慶

樂天桃猿勇奪台灣大賽冠軍，舉辦封王遊行。（圖／東森新聞）





樂天桃猿勇奪台灣大賽冠軍，為了慶祝睽違6年再次登頂，球團舉辦封王遊行，沿途湧入數千名球迷，夾道歡迎，樂天啦啦隊韓籍三本柱也全員到齊合體熱舞，氣氛超級嗨！

樂天桃猿勇奪台灣大賽冠軍，舉辦封王遊行，車隊從樂天桃園棒球場出發，沿途湧入破千球迷熱情應援，場面盛大！樂天女孩也全員到齊，與球迷共同慶祝，其中韓籍成員河智媛、禹洙漢、廉世彬三本柱合體熱舞，成為全場焦點。

而回顧樂天桃猿奪冠之路，只能用不可思議來形容！先是在季後賽挑戰賽輸2追3，擊敗統一獅，逆襲晉級，進入台灣大賽後，靠著陳晨威在G48局下打下致勝分，取得聽牌優勢，G5從3：7到7：7追平，靠著小胖林泓育一發兩分砲，打破僵局擊退兄弟，成為史上第3支完成下剋上的球隊。

樂天桃猿球員林泓育：「你們也很團結，我們很團結，希望我們球隊可以打出一支，讓桃園市民驕傲的球隊。」

樂天桃猿球員陳晨威：「明年總冠軍，就是我們的目標，但是它不是絕對，但也希望不要，把你們胃口都養大，胃口留下來吃烤肉好嗎。」

有人說，從地獄爬回來的隊伍最可怕！樂天桃猿數度面臨淘汰邊緣，挺住壓力，睽違六年封王，也與球迷共享這光榮一刻！