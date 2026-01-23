6年紛爭牽動美中角力 美版TikTok正式易主

（中央社舊金山22日綜合外電報導）TikTok今天宣布，中國母公司字節跳動已與美國投資者為主的合資企業簽妥協議，成立全新的美國版TikTok，為這場長達6年、捲入美中兩大強權角力的法律與政治拔河畫下句點。

周受資去年12月18日向員工發信，稱中國母公司字節跳動（ByteDance）與美國投資方簽署協議，成立一家新的美國合資企業接手營運，TikTok在美業務今年1月22日將正式易主。

Axios新聞網報導，隨交易底定，美國科技巨頭甲骨文（Oracle）、私募股權公司「銀湖」（Silver Lake）以及總部位於阿布達比的投資公司MGX，合計持有美版TikTok新企業45%股份，新公司名「TikTok美國數據安全合資公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC）。

新公司近1/3股權將由一些字節跳動現有投資人的關係企業持有，當中不少也是美國公司，總計中國以外的投資方共持有新公司超過80%股份；字節跳動在新公司持有的股份只剩20%。

新加入的投資人還包括資科大廠戴爾（Dell）家族的企業、紐約投資公司Alpha Wave以及總部設於華府的創投公司由Revolution；Revolution公司由網路服務大廠美國線上公司（AOL）共同創辦人凱斯（Steve Case）所有。

原TikTok營運長普瑞塞（Adam Presser）將擔任美版TikTok新公司的執行長，法瑞爾（Will Farrell）出任新公司的資安長。兩人過去都曾於原TikTok在美資料安全機構任職。

新公司今後負責TikTok美國境內的資料保護、演算法安全、內容審核及軟體安全，確保符合法規。

新公司將從字節跳動獲得演算法授權，並以美國用戶資料重新訓練演算法，確保美國用戶所看到的內容不受外部勢力操縱。

交易完成後，甲骨文將擔任安全合作夥伴，負責審計並驗證是否遵循國家安全條款。

一名消息人士向Axios透露，美版TikTok估值約為140億美元。然而有分析師估算，之前TikTok光是在美國的廣告收入一年就約140億美元，因此美版TikTok估值可能被低估。

紐約時報指出，TikTok完成從中國母公司抽離轉由新的美國企業營運，讓這場爭議告一段落。自2019年以來美國軍方單位、大部分國會議員乃至川普與拜登兩任總統，都曾試圖封禁或阻止TikTok，並獲聯邦最高法院支持。TikTok也因此捲入美中角力，成為兩國爭奪科技與產業霸權的戰場之一。

目前還不清楚美版TikTok今後將多大程度改變美國用戶的使用體驗。自從幾個月前計畫輪廓曝光以來，用戶便擔憂會受新公司重塑個人化推薦演算法衝擊；專家也警告，這樣的安排未必能真正化解國安疑慮。

新公司將負責美版TikTok動態內容審核，決定哪些貼文可以保留、哪些必須下架。

美版TikTok的新公司將由7人董事會管理，多數成員為美國人，原TikTok執行長周受資也是新公司董事之一。

董事成員還包括TPG資本公司高級顧問戴托斯（Timothy Dattels）、須斯罕那國際集團（Susquehanna International Group）總經理杜利（Mark Dooley）、銀湖執行長杜爾班（Egon Durban）、跨國資訊科技服務與顧問公司DXC Technology執行長費南德茲（Raul Fernandez）、甲骨文執行副總裁葛呂克（Kenneth Glueck）、MGX策略安全長史考特（David Scott）。（編譯：陳亦偉）1150123