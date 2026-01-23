6度偷拍女友國中女兒！法官交保「令回去住一起？」裁定理由曝

社會中心／綜合報導

新北市一名男子涉嫌多次偷拍同居女友的國中女兒洗澡，檢警查出至少6段影像，案件於21日依毒品及兒少性剝削等罪嫌起訴，並裁定收押。不過，案件初期審理時，男子一度獲准交保，且被限制居住在女友家中。檢方隨後提起抗告，高院歷經約一週時間才撤銷交保裁定，期間檢警緊急介入安置被害人，才避免偷拍者與被害人持續同住的爭議狀況發生。台北地院22日也對當初交保原因作出說明。

根據《ETtoday新聞雲》報導，檢警在2025年11月間偵辦一起毒品案件時，逮捕涉嫌販售安非他命的30多歲男子，並在其手機內意外發現多段未成年少女洗澡的偷拍影片。男子辯稱，拍攝畫面是為了蒐集女友女兒洗澡時玩水的證據，但檢警不採信其說法，隨即向法院聲請羈押禁見。不料，法院最後裁定男子以5萬元交保，並限制其住居。

男子的同居人起初對案情並不知情，在得知男子遭羈押聲請後，還帶著現金前往法院替他辦理交保。直到返家後，她看到檢察官提出的聲押書內容，才赫然發現案件不僅涉及毒品，還牽扯偷拍未成年人的情節。不過，她尚未來得及向男子詢問細節，隔天新北市婦幼警察隊便主動上門說明案情，讓她與女兒在得知真相後震驚不已。

被害母女事後表示，過去與男子相處並無異狀，未料竟遭對方暗中偷拍。經評估後，母女倆同意接受相關安置措施，不過，對法院裁定男子限制住居在她家中一事仍感到不滿，認為自己為了保護女兒反而必須帶著孩子搬離住所。

對此，台北地院於22日指出，當初聲押男子的理由主要分為兩部分。首先是涉嫌偷拍未成年人猥褻影像並有串證疑慮，但承審法官認為，男子已坦承拍攝行為，證據明確，並無再勾串證人之虞，且該罪名並不屬於預防性羈押的法定範圍，因此未就偷拍部分裁定強制處分。至於交保與限制住居，則是基於男子另涉販毒罪嫌，考量其有逃亡風險，才要求其居住在所陳報的地址。

