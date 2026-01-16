6度對陣陳亭妃 謝龍介：我想怎麼造福百姓 妳只想怎麼打敗我

國民黨立委謝龍介16日表示，對於對手陳亭妃表示要「連贏6次」的說法感到很遺憾，政治人物從政應該是想怎麼造福百姓，結果陳亭妃只想著要怎麼打敗政敵。（廣播節目千秋萬事提供／丁上程台北傳真）

今年台南市長選戰，民進黨初選民調結果出爐，由立委陳亭妃出線，將對戰國民黨立委謝龍介。謝龍介16日上午接受廣播媒體專訪時表示，對於陳亭妃表示要「連贏6次」的說法感到很遺憾，政治人物從政應該是想怎麼造福百姓，結果陳亭妃只想著要怎麼打敗政敵，「贏了我5次，台南有比較好嗎？有比較乾淨嗎？有更清廉嗎？」

謝龍介16日上午接受廣播節目專訪，針對即將在台南市長選戰中對決陳亭妃，謝龍介表示，昨天陳亭妃民調勝出後，第一時間對外表示的是「要6度贏過謝龍介」，他覺得很遺憾，政治人物從政想的應該是怎麼造福百姓，結果陳亭妃現在想的卻是要怎麼打敗政敵。

「陳亭妃贏了我5次，台南有比較好嗎？有比較乾淨嗎？有更清廉嗎？」謝龍介說，他想的都是要讓台南市民贏，民進黨在台南市執政這麼久，骯髒臭爛，台南鄉親想改變，但陳只想要自己贏，「32年來確實都是你們贏，但已經贏到台南鄉親們都沒有安全感了。」

謝龍介細數，民進黨執政後，台南市政府長照貪污、消防器材貪污、爐渣圖利、太陽光電圖利，人民已經厭倦。謝也直言，他在擔任台南市議員任內，公開告過3任市長，就是希望這個城市能夠更好，執政者也應該要對台南鄉親負責。

謝龍介說，4年前他在挑戰連任的台南市長黃偉哲時，民調甚至一度落後50％，因此現階段民調落後給陳亭妃，他認為形式上已經與4年前不同了。他允諾若當選，會用最精華的4年投入市政，市府首長絕對會工作到晚上11點，自己也會維持開直播的慣例，在第一線與市民們溝通。

謝龍介表示，台南鄉親跟政治人物都知道他說到做到，而且細數30多年來，歷年首長們宣布要做但沒做的市政起碼有500件，這4年光是把過去規畫了、該做的事情拿出來做就做不完了，自己會拚命地把台南清乾淨。

謝龍介強調，這次選戰國民黨內整合很順利也團結，相親給予的鼓勵都比四年前更加倍，會一步一腳印，希望帶給台南市改變，會拿生命中最精華的4年付出給台南市。

