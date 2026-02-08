6度警戒！21縣市低溫特報

中央氣象署今（8）日上午10時44分，針對21縣市發布低溫特報，並表示今天至明(9)日晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率；局部地區則有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

21縣市低溫特報。（圖／氣象署）

氣象署指出，橙色燈號（非常寒冷）的低溫區域為新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

至於黃色燈號（寒冷）地區，氣象署談到，有南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。



氣象署也提醒大家加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

