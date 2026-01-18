6成人怕賴說錯話 她曝高雄深綠區心聲：不能再讓民進黨做下去

圖為總統賴清德。（圖／本報資料照片）

多名台灣知名 YouTuber 17日在台北共同舉辦「和平時講」論壇，線上線下同步進行，聚焦批評民進黨政府長期以「抗中保台」為主軸的兩岸政策，呼籲應以對話取代對抗、以和平避免衝突，相關言論在網路上引發討論。在藍營支持者間具高知名度的時事評論YouTuber「Lu編」也親自北上出席，她指出近年在高雄等深綠區，也逐漸出現對經濟與民生的焦慮聲音，連部分綠營支持者私下也感嘆「顧肚子最要緊，真的不能再讓民進黨做下去了」，只是礙於環境壓力不敢公開表態。

Lu編在臉書粉絲專頁擁有超過5.9萬追蹤者，YouTube頻道也突破4.2萬訂閱，每支時事短影音動輒上萬點閱，是藍營少數能在年輕世代中引起共鳴的女性評論者之一。Lu編說，自己從高雄來到台北，對南部基層的情緒感受特別深刻。

Lu編表示，小時候曾被灌輸「投民進黨中共就會打過來」，但隨著歷經政黨輪替，逐漸體認台灣許多政策與兩岸關係並非完全由台灣主導，而是受美國態度牽動。她認為，馬英九執政時期兩岸交流並非外界形容的負面，如今卻常出現「關係好被批賣台、關係差又喊要溝通」的矛盾現象，直言「話都是你們在說」，強調既然交流有助降低風險，就不應被貼上投降標籤。

論壇主辦人之一蘇恆也表示，活動初衷就是希望為兩岸關係降溫，「我們要呼籲兩岸開啟對話、拒絕戰爭」，期盼能喚起更多民眾關注兩岸和平議題並加入發聲。

Lu編並透露，自己在網路發起超過5.5萬人參與的投票，有六成民眾擔心總統賴清德在兩岸議題上言行過於刺激，可能導致擦槍走火。她表示，南部不少選民長期被塑造成「談判就是投降」的恐懼氛圍，但近年在高雄等深綠區，也逐漸出現對經濟與民生的焦慮聲音，包括房價高漲、薪資停滯、年輕世代不敢生育等問題。她指出，「股市三萬點又怎樣？薪水沒有變三倍，房價卻翻了好幾倍」，許多家庭仍需父母資助頭期款，連部分綠營支持者私下也感嘆「顧肚子最要緊，真的不能再讓民進黨做下去了」，只是礙於環境壓力不敢公開表態。

Lu編最後直言，從基層觀察，賴清德在上屆總統大選已僅守住基本盤，若執政持續以意識形態凌駕民生，恐怕將讓更多原本沉默的選民產生動搖。

