6成台灣人赴日必逛東京車站 KKday聯手JR東日本推「85折折價券」

記者李育道／台北報導

根據分析有6成台灣人赴日必逛東京車站。（圖／記者李育道攝影）

看好台灣旅客的旺盛消費力，旅遊電商平台KKday宣布與JR東日本旗下Cross Station Development Company攜手合作，將自11月4日起獨家販售東京車站站內人氣商場「GRANSTA」超值折價券。原價等值10,000日圓的折價券，現只要8,500日圓（約新台幣1,700元）即可購得，相當於85折優惠，旅客可於GRANSTA內超過300家店舖使用，暢享多元購物與餐飲體驗。

KKday日本分公司分享，台灣旅客回訪日本的比例極高。根據2024年針對137名台灣旅客的調查，有九成旅客會利用新幹線或特急列車造訪多個地區，其中「希望有效利用移動時間、同時享受購物與美食」的需求比例顯著，更有逾65%的受訪者曾於東京車站站內商場消費。

JR東日本旗下Cross Station Development Company表示，為長期佈局台灣旅客赴日旅遊商機，將與KKday展開多項行銷與業務合作，目標把東京車站站內的商業設施「GRANSTA」打造成台灣旅客必訪的東京購物新地標。

雙方除將於11月4日推出GRANSTA折價券外，並預計在2026年1月推出「GRANSTA旅行組合套票」，將人氣鐵路便當、熟食、甜點與流行伴手禮組合成預購套票。（圖／記者李育道攝影）

並預計在2026年1月推出「GRANSTA旅行組合套票」，將人氣鐵路便當、熟食、甜點與流行伴手禮組合成預購套票,旅客可先行預約付款,再於東京車站現場取貨,讓旅客在搭乘新幹線前,輕鬆完成購物與用餐體驗。

迎接即將登場的ITF台北國際旅展，KKday與JR東日本同步推出加碼活動，即日起至11月12日，旅客只要購買「JR EAST PASS」就可獲得「GRANSTA」1,000日圓優惠券，讓台灣民眾親身體驗東京車站「站內消費」的便利與魅力。

