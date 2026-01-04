6成每週吃一次炸物 兒盟：兒童肥胖率達3成

▲台灣兒童過重及肥胖率竟高達30.2%，兒福聯盟今（4）日公布《2026台灣兒童飲食狀況調查報告》，顯示6成孩童每週吃一次速食或油炸食物、超過半數每週至少喝一次手搖飲。。（示意圖／NOWnews資料照）

[NOWnews今日新聞] 據世界衛生組織（WHO）跨國研究顯示，小學高年級生過重及肥胖率為25%，但兒盟最新調查顯示，台灣兒童過重及肥胖率竟高達30.2%。兒福聯盟今（4）日公布《2026台灣兒童飲食狀況調查報告》，顯示6成孩童每週吃一次速食或油炸食物、超過半數每週至少喝一次手搖飲。

調查發現， 學童日常接觸高油、高糖食物的頻率偏高。16.3%的孩子一週至少3天食用速食或油炸食物；若以「每週至少一次」計算，更達66.6%。在零食與甜點方面，53.0%的學童一週3天以上會食用，甚至有21.3%幾乎每天都吃。

此外，學童日常飲水量同樣不足。調查顯示，22.1%的孩子一週不到兩天喝到足夠的水，其中7.0%幾乎每天都未達建議飲水量。在水分攝取不足的情況下，調查顯示學生更容易喝含糖飲料取代白開水，進一步讓糖分在日常中累積。數據顯示，16.2％的孩子一週3天以上喝手搖飲、每週至少一次達54.4%。

調查指出，每週三天以上吃速食或油炸食物的肥胖學童為20.4%，高於其他學童的15.3%；每週3天以上喝手搖飲的肥胖學童為20.7%，同樣高於其他學童的15.4%。整體而言，高油、高糖等不良飲食習慣與體位異常具有高度關聯，長期累積恐增加孩童健康風險。

這樣的飲食型態，也反映在孩子每天最基本的三餐結構上。11.0％的學童一週吃不到3天早餐就空腹上學，11.9％曾因趕時間而來不及用餐；即使有吃早餐，內容也普遍不均衡缺乏蔬果類。

進一步調查發現，有37.5%學童晚餐以外食為主，而外食學童更容易僅攝取到澱粉，且吃到炸物與含糖飲的比例明顯偏高，使整體攝取的多樣性與營養密度相對不足。

學童的健康狀況已浮現警訊，過去兩週內，48.4%曾睡不著、27.4%出現拉肚子、25.0%有皮膚過敏、15.0%有便祕，整體而言，65.0%的孩子至少出現一項生理不適。這些反應可能受到多重因素影響，包括作息、壓力、體質等。

兒盟呼籲，家長若讓孩子食用營養補充品或能量果凍，應確實依照產品建議劑量，不可過量。12歲以下兒童不宜接觸含咖啡因的能量飲料或果凍。補充品只能「補充」、不能「替代」正餐，過量反而可能造成消化負擔或睡眠問題。



其次，均衡飲食從三餐與共餐開始。家長應協助孩子建立定時定量的飲食習慣，減少含糖飲料、油炸物、加工肉品及甜食的攝取。



最後，政府與學校需共同打造健康飲食環境。政府應強化食品標示管理，使家長能清楚掌握兒童常見食品的糖分與添加物資訊；學校則應加強營養教育，幫助孩子從小建立對健康食物的正確認識。

