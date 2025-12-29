6成民眾不挺「不副署」、不信大法官！醫看賴清德天花板到了：2028連任困難重重

《美麗島電子報》公布最新12月國政民調，其中針對府院不公布、不副署《財劃法》與憲法法庭判定《憲訴法》修正條文違憲失效進行調查，對此，精神科醫師沈政男直言，民意表達非常清楚，不副署的本質就是大罷免2.0，5名大法官硬做評議則是大罷免3.0，賴清德的滿意度更代表2028連任困難重重。

民調詢問，「我們國家不論是哪一個黨執政，您認為立法院院會三讀通過的法律，總統和行政院長可不可以自己決定要不要接受？」結果顯示，有26.7%認為可以如此、60.0%認為不可以、13.3%未明確。

民調另外也問「我國憲法規定司法院有15位大法官，但是目前只有8位，大法官人數不足，已經影響憲法法庭的召開與判決。您相不相信目前司法院8位大法官能夠超出黨派，獨立行使職權，不受任何干涉？」結果為24.7%民眾表示相信，59.9%不相信。

沈政男在臉書發文表示，從民調可知，民意表達非常清楚，閣揆卓榮泰不副署、總統賴清德默許，還有5名大法官逕自做出憲訴法違憲判決，都是毀憲亂政，應懸崖勒馬、回頭是岸，事實上不副署的本質就是大罷免2.0，而5名大法官硬做評議則是大罷免3.0，都是大罷免輸不起，還要繼續搗亂的表現。

沈政男說，大罷免結果的意涵已經很清楚，多數台灣人民不認為藍白賣台，綠營的抹紅招數沒有用，多數台灣人民也不認為挑釁對岸，弄得劍拔弩張，對台灣前途有什麼好處。然而，賴清德、卓榮泰一直到綠營支持者，最近還是在用大罷免那幾招，當然賴政府的民調就會難看。



​沈政男提到，​美麗島最新民調顯示，賴清德的施政滿意度就停在4成，顯然大罷免效應散去，從3成1回升，但也沒辦法回到去年的滿意度。「這樣的滿意度代表，2028連任困難重重！」

另外，美麗島民調指出，就民眾自述的政治立場，或通常被視為的「政黨支持度」而言，本月國民黨支持者減少0.4個百分點，達19.7%；民進黨支持者減少1.8個百分點，達31.4%；民眾黨支持者增加4.3個百分點，達12.5%；自認政治立場中立與未明確表態的民眾合計減少2.6個百分點，達27.2%。

​沈政男表示，這次美麗島民調顯示，民進黨為31.4%，比上個月略降，而國民黨與民眾黨分別為19.7%、12.5%，加起來也略為多過民進黨，所以政治板塊從2024選舉至今並無變動，就是藍白加起來略大於綠營。

沈政男說，現在，卓榮泰對於年改停降法案，不敢不副署，而是改採釋憲的對抗策略，問題是從民調可知，民意根本不認為大法官可以獨立判決，不受干涉。所以說，卓榮泰若繼續亂搞，賴政府的民調只會更低。

民調調查範圍為全國22個縣市。調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間為2025年12月22日至12月24日。調查方法為由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。成功完訪1083人（住宅電話705人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」（raking ratio estimation），母體參數為內政部公布2025年11月民眾性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與2024年12月民眾教育程度等項。本案對合併樣本特徵、行動電話次樣本特徵進行代表性檢定與加權後，使得樣本與母體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。

