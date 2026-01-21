6成消費者願為「這點」多付錢 老媽拌麵收服挑嘴族

cnews124260121a06

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

購買拌麵已走向價值升級，不再單以CP值作為主要考量，更重視風味品質、原料單純度與整體飲食體驗。「好不好吃」與「成分單純、無添加」為最關鍵的決策因素，反映台灣消費者對即食食品的期待，已從「填飽肚子」升級為「好吃安心」。老媽拌麵近期推出的「真沙茶沙鍋魚頭風味鍋燒意麵」，上市後在網路社群與電商平台獲得大量回饋，評價「湯頭濃郁卻不膩口」、「風味層次完整」、「在家就吃到熟悉的台式靈魂滋味」等，成為近期話題性產品。

調查顯示對消費者來說，即食食品的角色正在改變，從備用選項，變成日常飲食的一部分。有近半數消費者每週至少食用一次，主要是「快速解決一餐」與「不想外食或下廚」，自然也期待更有誠意的風味與品質。老媽拌麵分享，發現這個轉變後開發「真沙茶沙鍋魚頭風味鍋燒意麵」。以熟悉的沙茶香氣為基底，融合沙鍋魚頭特有的濃郁韻味，湯頭厚實卻不膩口，層次分明、香氣到位；簡單沖泡、加熱，就能在家吃到記憶裡的台式鍋燒味，還有蚵仔風味麵線新品，都是下班回家不想外食、也不想將就一餐的好選擇。

老媽拌麵創辦人陳榮昌表示，從一碗麵反映出消費者價值與價格接受度的轉變，多數可接受單包35至55元的價格帶，只要口味具特色、用料具說服力，超過六成願意接受更高價格；顯示拌麵市場已逐步脫離低單價商品定位，走向「品質與信任導向」，回歸產品的風味實力與價值感。

老媽拌麵表示，將持續聚焦「好吃、安心、便利」三大核心，帶給消費者更多即食享受。迎接馬年，老媽拌麵推出三項優惠活動，像是活動期間內在官方網站完成訂單並成功開立發票，即可不限名額參與抽獎。此外，到官網訂購還能得到限定紅包袋，回饋長期支持的消費者，讓大家歡喜過好年，「馬」上好運。

