6批日本「龜甲萬醬油」防腐劑超標 441公斤退運銷毀

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境查驗結果，由忠信國際開發事業有限公司自日本進口的6批龜甲萬醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明超標，總重量達441.24公斤，全數必須依規定退運或銷毀。

由忠信國際開發事業有限公司自日本進口的6批龜甲萬醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明超標。（圖／食藥署）

根據食藥署說明，這批不合格醬油檢出的防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明含量為每公斤0.03克及0.04克。依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油的用量以十二烷基硫酸鹽計，必須在每公斤0.01克以下，此次檢出含量已超標3至4倍。

食藥署表示，針對輸入業者忠信國際開發事業有限公司，將在邊境採取逐批查驗措施，抽驗比例提高至100%，確保後續進口產品符合規定。

3批日本鮮草莓檢出農藥殘留違規，分別檢出Nitenpyram 0.02 ppm、滅派林1.3 ppm等不符規定項目。（圖／食藥署）

統計顯示，114年6月15日至114年12月15日期間，食藥署受理來自日本的醬油報驗共1,165批，其中檢驗不合格9批，不合格率為0.8%，不合格原因均為防腐劑超標。食藥署已從114年11月18日起至115年1月22日止，針對日本醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例提高為20%至50%。

此外，本次邊境查驗還發現3批日本鮮草莓檢出農藥殘留違規，分別檢出Nitenpyram 0.02 ppm、滅派林1.3 ppm等不符規定項目。輸入業者包括藍阿舍餐飲股份有限公司1批及東和水果有限公司2批，不合格產品同樣依規定退運或銷毀。

