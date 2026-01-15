6搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化

名嘴徐嶔煌今日正式召開記者會，宣布參加民進黨台北市大安、文山市議員初選。 圖：徐嶔煌競選辦公室提供

[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現6搶4局面。

徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。

徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。

徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。

對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專業數據監督為核心，結合產業視野與科技思維，推動更有效率的公共治理，讓市政決策建立在數據與專業之上，而非口號與形式。

活動尾聲，徐嶔煌與現場支持來賓一同高喊「財經領航、再創輝煌」，象徵以專業治理為台北開創新局的決心。他也提到，自己求學於文山區的國立政治大學，創業於大安區，這兩個行政區不僅是人生重要歷程，也將是未來持續投入、回應市民期待的重要起點。徐嶔煌最後表示，未來將以專業、透明與行動力，爭取市民認同與支持，為台北市政注入更多理性與效率。

徐嶔煌加入民進黨台北市大安、文山區議員初選後，除了現任議員王閔生、簡舒培之外，以及接棒前議員趙怡翔的劉品昕、由藍轉綠的新動力信賴之友會副秘書長高揚凱、上屆落選的前台北市黨部副執行長陳聖文、律師詹晉鑒。

據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現6搶4局面，也為民進黨在大安、文山區議員選情增添不確定性。

