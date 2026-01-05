明天全台空氣品質亮橘燈 冷氣團挾境外污染物移入影響
環境部表示，明天（6日）白天起強烈大陸冷氣團將伴隨境外污染物移入，影響台灣空氣品質，且污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級，提醒民眾做好防護。環境部預估，8日起境外影響才會趨緩，中部以北地區可望改善至普通等級，但南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積。
環境部今天發布新聞稿表示，中國山東至上海一帶自3日至今出現霾害現象，研判明天白天起，強烈大陸冷氣團將伴隨境外污染物移入，影響台灣空氣品質，全台空氣品質多為橘色提醒等級（對敏感族群不健康）；預估8日起中部以北地區空氣品質可望改善，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積。
環境部說明，昨天中國上海至山東一帶，細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約65至160微克/立方公尺，污染物持續累積。預估明天凌晨起，境外污染物將伴隨強烈大陸冷氣團移入，影響台灣空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達40至60微克/立方公尺，境外污染物並將隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。
環境部指出，8日起影響趨緩，中部以北地區空氣品質逐漸改善至普通等級，但南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。
空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，可隨時留意最新空氣品質資訊。環境部提醒，在空氣品質不佳時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部空氣品質預警資訊。
責任主編：于維寧
