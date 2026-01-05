6日全台空氣品質亮橘色警示 強烈大陸冷氣團夾帶污染物

環境部表示，6日強烈大陸冷氣團南下伴隨境外污染物影響台灣空氣品質，請民眾留意空氣品質變化。（示意圖／李宗明攝）

環境部指出，中國山東至上海一帶近日出現霾害，境外污染物隨強烈大陸冷氣團南下，影響台灣空氣品質，全台多達橘色提醒等級。北部PM2.5恐短暫升高，南部位於下風處須防污染物累積。預估8日起中部以北逐漸改善，環境部提醒民眾留意空品變化並做好防護。

環境部表示，從最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料指出，中國山東至上海一帶3日至今出現霾害現象，研判明日白天起強烈大陸冷氣團將伴隨境外污染物移入，影響台灣空氣品質，全台空氣品質多為橘色提醒等級。預估8日起台灣中部以北地區空氣品質可望改善，南部地區位於下風處仍需留意污染物累積。

另外，環境部說明，昨日中國上海至山東一帶PM2.5小時濃度約65至160微克／立方公尺，污染物持續累積，6日至7日強烈大陸冷氣團南下影響，預估6日凌晨起，境外污染物將伴隨強烈大陸冷氣團移入影響我國空氣品質；北部地區PM2.5小時濃度可能達40至60微克／立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

而環境部也指出，預計8日起境外影響趨緩，中部以北地區空氣品質逐漸改善至普通等級，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。

空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。環境部特別提醒民眾，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊。

