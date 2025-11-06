6日盤勢反彈 日月光趁勢帶量反彈 開盤漲幅一度達6.5%

文 ‧ 張興華

▲ 取自日月光官網

台股6日受美股大漲激勵，開盤呈現強勢反彈格局，且開盤20分一度收復28000點以上關卡，25分整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為油電燃氣、觀光餐旅及數位雲端，電子相關類股則以電子零組件表現相對強勢，而輝達概念中封測廠日月光(3711)股價經歷連3日修正，開盤即上漲6.5%、上漲6.5元，隨後雖拉回，10時後股價多在平盤區間做小幅整理，為該族群中量能表現突出的個股。

美股四大指數經歷4日殺盤重挫後，5日公布小農數據表現良好，四大指數全部反彈大漲作收，並激勵台股6日開盤以呈現強勢反彈，指數開盤以上漲189.38點開出，成功收復月線位置，在四大權值股領軍上攻，指數於20分前幾度拉上28000點以上，但隨後便在28000以下附近進行震盪整理，39分指數上漲超過196點。櫃買市場指數開盤也以上0.72點開出，隨後指數震盪走高，40分指數上漲超2.5點。

6日台股盤面仍然以AI概念族群表現較為突出，輝達概念族群股中四大權值股開盤後呈現漲跌互見局面，台積電(2330)帶量走高，扮演撐盤角色，台達電(2308)也是開高走高，鴻海(2317)開盤以上漲開出，但38分拉至平盤以下整理，聯發科(2454)表現相弱勢，開盤後股價即呈現下跌走勢。

理周投研部指出，封測廠日月光與京元電(2449)開盤股價均呈現超過6.5%以上漲幅，但京元電於47分股便拉至平盤以下，日月光表現則是相強勢些，股價開盤以上6.5元開出，隨後股價震盪走低，於49分一度拉至平盤，但承接力道強，股價便在平盤上下間做整理。

截至5日收盤，市場三大法人同步買超共計7525張，其中外資呈現連續16個交易日買超，投信與自營商連續3日買超，主力部份則是連續3個交易日賣超。

理周投研部表示，法人持續看好日月光先進封測於Q4的營收獲利表現，所以積極進場買超佈局，以6日盤中股價235元平盤價計算，股價除了5日線外，已站上其餘均線之上，且自5日線至月線的乖離率維持在-1.47%至16.4%的稍大區間內，短線操作上，可逢低接，並且循著5日均線上來回操作，以降低追高風險。

