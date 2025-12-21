6旬女打猛健樂沒瘦還「糖上癮」！醫急籲1類人別打：弊大於利

生活中心／張尚辰報導

「瘦瘦針」猛健樂近來成為熱門的減重工具，不過相關副作用也逐漸浮上檯面。家醫科醫師王姿允分享，一名60歲女性自從開始施打猛健樂後，陸續出現胃食道逆流、噁心嘔吐等腸胃不適症狀，甚至還讓原本不愛吃甜食的她，出現類似「糖上癮」的情況。對此，王姿允強調，「猛健樂用在BMI正常的人身上，真的弊大於利」，呼籲民眾切勿濫用。

王姿允於19日在臉書粉專「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」發文指出，該名60歲女性BMI為22，體重與血糖原本都在正常範圍內，但在施打猛健樂後，卻頻繁出現胃食道逆流、噁心、嘔吐等腸胃副作用，且原本不愛吃甜食的她，打完針後反而變得非常想吃甜食，出現「糖上癮」的現象。

對此，王姿允解釋，對於體重正常、血糖正常、平時也不常攝取甜食的人來說，施打猛健樂可能會導致輕微低血糖，身體便會透過「想吃甜食」的方式來試圖平衡。此外，藥物也會讓腸胃蠕動變慢，相較於高纖維、蛋白質或油脂類食物，甜食更容易快速被分解為能量，因此身體會傾向選擇這類快速升糖的食物。

王姿允進一步指出，當多巴胺的來源受到藥物抑制時，甜食就會成為最容易取得的快感刺激，這種現象屬於典型的「reward substitution（獎賞替代）」，是身體在低能量狀態下出現的本能反應。

她也提到，該名女性後來發現施打瘦瘦針效果不如預期，便自行停用針劑。經進一步評估後發現，其實她真正需要減掉的脂肪大約只有2至3公斤，其他像是三酸甘油脂偏高（家族性）、長期慢性便秘與脹氣等問題，也都可以透過其他方式逐步改善。

最後，王姿允再次強調，「猛健樂用在BMI正常的人身上，真的弊大於利」，過度濫用不僅可能無法達到減重效果，還可能對身體造成不必要的副作用與負擔，實在得不償失。

