6旬婦上腹悶痛半個月 吃胃藥沒用 胃鏡一照竟是罕見胃癌
一名60歲黃姓婦女2年前上腹部悶痛持續約半個月，雖然服用胃藥但症狀並未改善，就醫經胃鏡及切片檢查後確診罕見「印戒細胞型胃癌」，醫師指出，這是一種瀰漫型胃癌，不容易早期發現，提醒民眾若出現4大症狀應及早檢查。
上腹悶痛持續2周 食慾、體重沒太大變化
大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，黃婦因上腹悶痛持續2周，服用胃藥也未見改善，雖然食慾與體重沒有太大變化，但因感到不適而就醫。在醫師建議下，她接受胃鏡檢查，醫師在她胃的下端發現一處邊緣不規則的小潰瘍，覺得不尋常，因此安排切片檢查，最後病理報告顯示為罕見的「印戒細胞型胃癌」。
癌細胞形狀像刻印戒指 瀰漫型胃癌的一種
林德福指出，印戒細胞型胃癌的癌細胞具有特殊外觀，細胞質中充滿黏液，將細胞核擠壓到邊緣，形狀宛如刻印戒指而得名，屬於瀰漫型胃癌的一種，不容易早期發現，如果發現太晚，癌細胞一旦深入黏膜下層，就可能快速擴散至整個胃壁，形成所謂的「皮革胃」，治療困難且預後也較差。
印戒細胞型胃癌好發年輕、中年2族群
林德福說明，相較於一般腸型胃癌，印戒細胞癌較常出現在年輕人或中年人身上；部分患者與遺傳有關，特別是帶有CDH1基因突變的家族成員，罹患「遺傳性瀰漫型胃癌」的風險大幅上升。
胃癌4大警訊 建議進一步檢查
林德福表示，印戒細胞型胃癌的症狀與一般胃癌類似，民眾若出現上腹部不適，且嘗試藥物治療仍未能改善，或是出現以下4大警訊症狀，建議進行胃鏡檢查：
食慾不振
吞嚥困難
體重明顯減輕
貧血、黑便、吐血等
有家族病史者 建議定期胃鏡檢查
林德福表示，民眾若胃鏡檢查發現有邊緣不規則形狀的胃潰瘍，建議切片進一步做病理檢查，來區分良性與惡性的病變。如果家族有瀰漫性胃癌病史，則可考慮做基因檢測，並根據其風險高低，每1至3年定期做胃鏡檢查，將有助於早期發現與預防胃癌發生。
案例的黃姓婦女所幸發現得早，癌細胞局限於黏膜層，屬於早期胃癌，轉移風險不高，在接受胃部分切除手術後順利恢復健康，至今追蹤2年皆無復發跡象，她感謝地表示，還好當時有接受醫師的建議做胃鏡檢查，及早阻斷病況惡化。
