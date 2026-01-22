6旬婦不喝酒無肝炎 嗜甜患脂肪肝癌變

（中央社記者趙麗妍台中22日電）一名60多歲婦人日前就診發現有脂肪肝及腫瘤，脂肪肝佔肝臟的4到6成以上。醫師詢問，患者無喝酒習慣，也無B、C肝炎，平時嗜甜，研判因此導致重度代謝異常脂肪肝並變成肝癌。

李綜合醫院今天發布新聞稿，駐診的台中榮總一般外科醫師吳坤達表示，婦人在門診腸胃科做超音波時，發現有重度脂肪肝及疑似腫瘤，檢查發現在肝臟的左外側葉及左葉中部各有1顆腫瘤，擔心把患者左邊肝臟全切除後，肝臟功能恐無法運作，使用「類機械手臂」多關節器械系統切除左外側肝葉，及術中射頻消融治療術消除腫瘤。

吳坤達說明，肝完全健康的年輕患者，肝臟切除手術至少要保留1/3才能維持基本生理功能，此患者4到6成脂肪肝又有多顆腫瘤，為讓她的肝臟能正常運作，脂肪肝切下了223克，大約1顆小蘋果的重量，沒有切除的腫瘤則採用射頻消融治療術讓組織壞死。

為了瞭解患者為何脂肪肝那麼多，吳坤達追問，患者透露，她平常沒有運動習慣，很喜歡吃甜食、蛋糕。醫師在查房時，常看到她病床旁有甜點、水果，研判患者平時吃進過多甜點，導致脂肪肝的產生。

吳坤達表示，代謝異常脂肪肝（NAFLD）是肝癌的重要風險因子，如果長期沒改善，可能導致肝臟慢性發炎，進一步恐會造成肝纖維化、肝硬化，提高罹患肝癌風險。近幾年代謝異常脂肪肝直接惡化變肝癌的比例有增加，飲食西化，民眾要注意均衡營養、控制飲食，養成運動習慣，才能減少脂肪肝的形成。（編輯：管中維）1150122