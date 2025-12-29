6旬婦人右頸部至肩膀、手臂刺痛灼熱神經內科確診帶狀皰疹

六十二歲老婦人近日出現右側頸部延伸至肩膀、手臂的刺痛與灼熱感，夜間疼痛特別明顯，甚至晚上痛到睡醒過來，活動頸部或抬手時症狀加劇。因未出現手臂無力或麻木，老婦先後至骨科與復健科就醫，初步判斷為頸椎神經根病變，接受治療卻遲遲未見改善。隨後疼痛加劇，衣物輕觸即感不適，約三天後同側皮膚出現成串水泡與紅疹，轉診至神經內科後確診為帶狀皰疹。

台北立萬芳醫院神經內科醫師梁浩朋表示，帶狀皰疹是水痘病毒在體內潛伏多年後再度活化所致，當免疫力下降時，病毒沿著神經向皮膚表層擴散，因此，初期常以單側刺痛、麻痛或火燒般的灼熱感表現，而且疼痛會沿著固定的神經皮節分布。

廣告 廣告

梁浩朋指出，若是病灶位於頸椎區域，疼痛容易從頸部放射至肩膀與手臂，外觀上尚未出現水泡時，容易被誤以為是頸椎神經壓迫或肌肉問題，這也是帶狀皰疹在初期最常被看錯科的原因之一。

帶狀皰疹與頸椎神經根病變最大的差異，在於疼痛的「性質」。帶狀皰疹伴隨明顯的痛覺異常，即使只是輕微觸碰、衣物摩擦，也會引發強烈疼痛感；相較之下，單純的神經壓迫較少出現對輕刺激高度敏感。通常在發病約三天後出現成串水泡，這時候診斷才會變得明確。

病人確診後接受五至七天抗病毒藥物治療，水泡逐漸乾燥並消退。不過，梁浩朋醫師進一步指出，部分患者即使皮膚癒合，仍可能因神經受損而出現長期疼痛，像這種情況稱為「帶狀皰疹後神經痛」，疼痛型態可能為灼熱、刺痛或異常痛覺，嚴重時會影響睡眠與生活品質。

梁浩朋醫師指出，帶狀皰疹若是發生在臉部、眼周或耳朵，可能造成視力或聽力受損；若是病毒侵犯中樞神經，甚至可能引發腦膜炎，需要住院治療。他曾遇過病人因病灶位於眼部導致視力受損，呼籲免疫力較弱、接受化療或使用免疫抑制劑等族群提高警覺。