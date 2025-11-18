6旬婦人當場持「電鋸割喉」輕生亡！ 法國大賣場顧客嚇傻

法國一名60多歲的女子在上阿爾卑斯省一家賣場的停車場用電鋸輕生。（圖／翻攝自Google街景）

法國上阿爾卑斯省（Hautes-Alpes）發生一起駭人聽聞的悲劇，一名女子在法國一家五金大賣場的停車場內，當著顧客的面用電鋸割喉輕生，嚇壞所有目擊事件過程的購物民眾。

據《每日郵報》、《巴黎人報》報導，一名60多歲的女子於15日下午4點左右，在法國上阿爾卑斯省加普市（Gap）一家DIY賣場的停車場內，使用電鋸結束了自己的生命。消防隊、警察和救護人員獲報後迅速趕抵現場，但女子已不幸身亡。

根據當地媒體報道，加普市檢察官辦公室已對此事展開調查，以確定死因。據悉女子曾有輕生傾向，加普市檢察官洛扎克默爾（Marion Lozac'hmeur）16日向媒體表示，在這名1965年出生的女子輕生後，案件已移交加普警察局調查。

廣告 廣告

另一方面，2個月前法國才發生一起受人矚目的輕生案，一名42歲的女同性戀校長格蘭讓（Caroline Grandjean）在康塔爾省（Cantal）穆薩熱村（Moussages）一所小型幼兒園任教，但卻遭受了村裡嚴重的恐同騷擾與死亡威脅，因此在開學第一天跳30公尺的高崖輕生。據悉，她在輕生前幾個小時，曾聯繫過法國自殺求助專線，警方之後迅速找到了她的遺體。

上個月，法國也有一名9歲女孩，因體重問題在學校遭受霸凌，最後被發現死於她位於法國東北部摩澤爾省（Moselle）薩爾格米訥鎮（Sarreguemines）的家中，還留下了一封遺書給父母。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

遊學成騙局2／不只遊學退費卡關！EDC爆欠薪潮 大學生暑假工讀成白工

中國航空慘了！逾49萬張赴日機票取消 專家：衝擊比日本業者更大

聽媽媽的話1／吳可熙夜間私約「重要人物」超警覺！勾手散步回家