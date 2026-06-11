6旬婦人耳朵反覆出現分泌物與異味 微創耳內視鏡手術助改善

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65歲的A女士，自幼因中耳炎導致耳膜破裂且未癒合。多年來，耳朵反覆出現分泌物與異味，單側聽力也逐漸下降，對日常生活造成困擾。前往衛福部臺南醫院黃耳鼻喉科就診後，確診為慢性中耳炎。與醫師討論後，接受耳內視鏡鼓室成型手術，術後恢復良好，不再有發炎流膿的情形，聽力亦維持穩定。

另一名40歲的B先生，自己掏耳朵時意外戳破耳膜，該側的聽力輕微下降，但過了三個月後耳膜遲遲未癒合，為了避免細菌感染，B先生無法維持原先每天晨泳的習慣，在與衛福部臺南醫院耳鼻喉科醫師討論後，B先生接受內視鏡鼓室成型手術，術後恢復快速，耳膜長好之後便能恢復游泳的習慣。

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黃奕婷醫師表示，慢性中耳炎是指中耳腔持續發炎超過三個月，常伴隨耳膜穿孔，常見症狀包括耳朵流膿及聽力逐漸下降。化膿性中耳炎患者在感冒、免疫力下降或耳朵進水時，容易誘發急性發炎並出現流膿情形。長期發炎可能導致聽小骨受損或沾黏，影響聲音傳導；嚴重者甚至可能波及內耳，造成慢性眩暈及感音神經性聽力損失。

另一類慢性中耳炎為膽脂瘤（俗稱珍珠瘤），多與耳咽管功能不良有關，導致耳膜塌陷並使上皮組織堆積形成病灶。膽脂瘤會逐漸侵蝕聽小骨及周圍顳骨結構，除造成聽力喪失外，嚴重時可能引發顏面神經麻痺、眩暈，甚至顱內感染等併發症。

黃醫師說明，化膿性中耳炎初期可採保守治療，如使用抗生素耳滴劑及局部治療控制感染；若藥物控制效果不佳，或合併膽脂瘤，則建議手術治療，以清除病灶、重建聽小骨並修補耳膜，避免聽力持續惡化及併發症的發生。

傳統手術多由耳後切口進行，需剃髮，傷口長度約五公分以上，術後需頭部包紮，住院與恢復時間較長。

近年來，耳內視鏡微創手術逐漸普及，具有傷口小、手術時間短及恢復快速等優點，已成為耳科手術的重要趨勢。此技術仍有其限制，如不適用於病灶延伸至乳突的膽脂瘤，或耳道過度狹窄的患者。黃奕婷醫師建議，選擇治療方式前應與專業醫師充分討論，以制定最適合患者的治療方案。

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