6旬婦偶爾「滴滴答答…」無痛血尿 竟是輸尿管長5公分大腫瘤
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
67歲的林女士，身體一向健康，近期卻無預警出現間歇性的無痛血尿，原本以為只是小問題，沒想到至醫院檢查後，竟發現左側輸尿管末端長了一顆5公分大的腫瘤，並造成腎水腫情形，確診為輸尿管泌尿上皮癌後。醫師警告，泌尿上皮癌症狀並不明顯，如出現血尿應快就醫診斷，以免癌症擴散。
台北慈濟醫院泌尿科主治醫師許竣凱表示，輸尿管是連接腎臟與膀胱的重要管道，負責將腎臟產生的尿液順利輸送到膀胱儲存與排出。根據衛福部統計，泌尿上皮癌發生率每十萬人中約有40至50例。
一旦懷疑是泌尿上皮癌，臨床醫師目前會以尿液檢驗、膀胱鏡、超音波與電腦斷層進行診斷，排除泌尿道感染、輸尿管結石等會伴隨疼痛的血尿之後，就會高度懷疑腫瘤的可能。
許竣凱說，長期吸菸、處於環境汙染及具家族史者都是危險因子，輸尿管泌尿上皮癌症狀並不明顯，常見表現為無痛性血尿，若置之不理，腫瘤可能造成阻塞及腎衰竭、或是逐漸擴散，甚至出現遠端轉移，危及生命。
以林女士為例，醫師先安排化療縮小腫瘤，再利用達文西手術切除腫瘤並重建輸尿管，成功保留腎臟功能，術後追蹤至今，病情控制良好。
許竣凱指出，目前泌尿上皮癌的治療方式多元，包括手術治療、化學治療、免疫療法及標靶治療等，醫師會視腫瘤期別、位置及腎功能等病況綜合評估，像林女士的腫瘤位於下段輸尿管，在化療成效良好的情況下，只需切除病灶，再將膀胱提起與輸尿管相接，完成重建。若經完整切除，病人的五年存活率可達9成，但仍需定期追蹤，以降低復發風險。
許竣凱提醒，由於泌尿上皮癌症狀並不明顯，建議高風險族群應定期接受健康檢查，如出現血尿亦應尋求專業醫師診斷，及早發現才能降低腎功能惡化與癌症擴散風險。
照片來源：台北慈濟醫院提供
