6旬婦入網戀陷阱 警銀聯手成功保住積蓄





「他飄洋過海來台灣看我，這怎麼會是騙人？」台中一名64歲楊姓婦人，日前因網路「粉紅陷阱」差點讓新台幣30萬元飛走。男網友自稱「大陸當紅直播主」，並以結婚為前提交往，要求婦人支付機票與住宿費讓他來台團聚，所幸銀行行員與烏日員警聯手，在最後一刻擋下匯款，成功保住婦人的積蓄。

楊姓婦人兩個月前在交友軟體結識一名長相帥氣、自稱大陸知名直播主的男網友。對方每日噓寒問暖，發動溫情攻勢，讓楊婦以為遇上真愛。近日，男方聲稱渴望來台相聚，但礙於「公眾人物身分」，需由管理團隊安排行程，並要求楊婦先行匯款30萬元至海外帳戶，支付所謂的「安全預定申請」與機票、住宿費用。

心急見到心上人的楊婦，日前衝向銀行準備匯款。由於要以英文填寫海外匯款單上的銀行與帳戶資訊，楊婦還向管理團隊反映太過複雜，能否寫國字。行員見其匯款金額龐大且要匯款至海外帳戶，加上神色慌張、吞吞吐吐地稱款項要「借給親戚」，察覺這正是詐騙集團教導的應對話術，立即通報烏日分局烏日派出所員警到場。

「大姐，這全是詐騙套路啊！」烏日派出所員警到場後，發現楊婦仍沉浸在對方的甜言蜜語中。經檢視手機對話紀錄，發現該「管理團隊」甚至發送批准休假函訊息增加可信度。員警當場拆解此類詐騙手法向楊婦分析，該手法為:先用俊男美女圖吸引被害人，建立深情形象，再以「身分特殊」、「家裡出事」或「跨海相見」為由索討金錢。在員警與行員輪番耐心勸導下，楊婦這才驚覺自己深愛的「直播主」竟然是螢幕另一端的詐團寫手，情緒雖一度受挫，但仍由衷感謝員警與行員守住她的血汗錢。

烏日分局長劉雲鵬呼籲，網路世界真假難辨，詐騙集團最擅長利用人的感情弱點。不論對象是軍官、醫生還是名人，只要提到「匯款」、「代墊保證金」或「操作提款機」，必定是詐騙。民眾若有疑慮，應立即撥打110或165反詐騙諮詢專線，切勿輕易相信螢幕後方的「陌生真愛」。

