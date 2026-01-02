6旬婦喪禮重複問話短暫失憶 就醫發現腦中風

（中央社記者鄭維真彰化2日電）60餘歲婦人參加喪禮時，不斷重複詢問相同問題，家人以為她悲傷過度；事後她卻說沒印象，經就醫檢查發現大腦海馬迴位置有中風跡象，才導致短暫失憶。醫師提醒民眾有類似狀況要第一時間送醫。

員榮醫院神經內科醫師陳彥秀今天透過新聞稿表示，這名患者日前參加長輩喪禮時，2小時內重複問「我為什麼在這裡」、「你要去哪裡」，家人以為她過於悲傷才會舉止異常，但回家後她稱對喪禮期間的事完全沒印象，且精神狀況不佳。

婦人到醫院求診並接受核磁共振檢查，發現右側海馬迴出現亮點，醫師判斷海馬迴與記憶功能密切相關，其短暫失憶是因情緒激動而引發的中風所造成，後續已給予其抗血小板藥物，防止再度中風。

陳彥秀表示，短暫失憶常見原因包括情緒起伏過大、身體異常或突然發生某些狀況引起，患者對人事時地物很清楚，只是沒辦法記住當下事件，才會一直重複詢問；患者通常數小時後就恢復，但可能會忘記自己曾反覆詢問事情的那段記憶。

陳彥秀提及，腦中風預後差異與出血型或缺血型中風、腦部受損範圍與位置，以及發病後送醫時間有關，有人經治療與復健後能恢復自理能力，有人出現肢體癱瘓、行動受限等影響生活品質。

醫師建議，若能在發病後第一時間送醫，把握黃金治療時機，接受血栓溶解劑或血管取栓手術等急性治療，有機會大幅降低肢體癱瘓與失能風險，對後續復原與生活品質具決定性影響。（編輯：黃世雅）1150102