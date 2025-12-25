6旬婦失眠7年難入睡 中醫疏肝理氣助一覺到天亮

〔記者王俊忠／台南報導〕 64歲王姓家庭主婦飽受失眠之苦長達7年，每次幾乎需躺超過1小時才能入睡，且常於凌晨3、4點醒來就無法再入眠，必須開電視讓自己疲勞才能睡著。因她不願長期依賴安眠藥、轉尋求中醫治療，中醫師江驊修4診辨證後，判斷其失眠主因為長期「肝鬱氣滯」，治療約2個月後，王女變得能在10分鐘內入睡，並能一覺到天亮，擺脫多年失眠困擾。

台南市立醫院中醫師江驊修表示，肝臟與人的精神、意識、調節密切相關因而中醫有「肝藏魂」之說，若肝失疏泄，魂不安則容易導致失眠。針對肝鬱氣滯所致的睡眠障礙，治療上以疏肝理氣為主，開立柴胡、香附、鬱金等中藥進行調理，並搭配針灸太衝、合谷、神門、內關等穴位，協助平衡體內氣機。

王女接受約1個月中藥與針灸治療後，入睡時間已縮短至約20分鐘，半夜醒來次數明顯減少；持續治療2個月後，目前已能快速入睡並維持整夜熟睡，睡眠品質大幅改善。

江驊修表示，造成失眠的原因相當多元，包括常熬夜、作息不規律、生活壓力大、個性易緊張或憂鬱、咖啡與酒精攝取過多、3C產品過度使用，甚至其他疾病、環境因素或藥物副作用等，所以失眠常容易反覆發生。從中醫觀點來看，失眠與五臟六腑皆有關聯，任何臟腑失衡都可能干擾睡眠。有研究顯示，長期失眠不僅影響生活品質，也會增加罹患糖尿病、心血管疾病、癌症以及認知與記憶功能下降等慢性疾病的風險，民眾不可輕忽。

在日常保健方面，江驊修建議，民眾可自行按摩百會穴及其前後左右各1寸(約1個拇指寬度)的四神聰穴，每次約5至10分鐘，有助放鬆身心、改善睡眠。此外，睡不著時不宜勉強入睡，應減少反覆思考過去或擔憂未來；睡前2小時避免使用3C產品，中午過後避免攝取含咖啡因食物，並養成規律運動習慣，皆能有助於提升整體睡眠品質。

