6旬婦染流感搶救三週仍不治 防疫醫師透露「這關鍵」病情惡化

儘管流感疫情在12月底仍處於低點，但防疫風險仍不容忽視。疾病管制署今（23）日公布，上週國內新增16例流感併發重症病例，並通報6例死亡。其中一名死亡個案較為特殊，為南部一名60多歲女性。該名個案在近半個月內反覆出現間歇性發燒與畏寒症狀，直到急診就醫時，已出現肺炎情形。即使住院後立即給予藥物治療，仍多次發生心跳停止，最終住院搶救三週仍不治。

疾管署防疫醫師林詠青指出，該名女性本身有多重慢性病史，包括糖尿病、高血壓、高血脂及氣喘，今年並未接種流感疫苗。她自11月起陸續出現發燒與畏寒症狀，持續約兩週後於11月底赴急診就醫，胸部X光檢查發現肺部異常，隨即收治住院評估。

林詠青表示，患者住院後旋即出現呼吸困難並轉入加護病房，快篩證實感染A型流感，且已併發肺炎。雖及時給予抗病毒藥物治療，病程中仍反覆發生心跳停止，並併發侵襲性黴菌感染，最終於12月中旬病逝，住院時間約三週，死因為流感併發重症及侵襲性黴菌感染。

