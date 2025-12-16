6旬婦染A流「心跳停止」救不回 疾管署示警：「K分支」使疫苗保護力下降

記者簡浩正／台北報導

郭宏偉說明流感疫情。（圖／記者簡浩正攝影）

疾管署今（16）日公布，國內上週類流感門急診就診計8萬5374人次，與前一週相當，並新增16例重症、2例死亡，其中北部60多歲女性A流陽性，因肺炎急速惡化併發急性呼吸衰竭，在急診就醫隔天就心跳停止過世。疾管署副署長林明成示警，流感疫情預估12月中旬回升、農曆春節前後達高峰，民眾不可大意。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，依據疾管署監測資料顯示，第50週(12/7-12/13)類流感門急診就診計 85,374人次，與前一週相當；另上週(12/9-12/15)新增10例流感併發重症病例(1例H1N1、9例H3N2)及2例死亡(1例H3N2、1例A未分型)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多。

另，值得注意的是全球流感活動度上升，目前主要流行型別為(H3N2)，且根據近期監測數據顯示，多國已陸續檢出K分支病毒株。中國整體疫情呈上升趨勢，其中，南方仍持續上升，惟北方處高點略降，鄰近國家日本、韓國處高點，近2週呈下降趨勢，東南亞部分國家(如泰國、越南等)自9月中旬後便進入活躍期，流感病例增多；東/北/西南歐、亞、西非、北/中美洲及加勒比海地區流感活動上升。

防疫醫師林詠青（右）說明流感特殊死亡與重症個案。（圖／記者簡浩正攝影）

疾管署防疫醫師林詠青說明流感特殊死亡與重症個案。他說死亡個案為北部60幾歲女性，本身有糖尿病、高血脂、腦中風跟慢性腎病病史，沒有接種本季流感疫苗，12月上旬出現發燒、咳嗽有痰、輕微呼吸困難症狀，因此到急診就醫並有做流感快篩確認為A流陽性，胸部X光顯示右下肺有浸潤狀況，急診研判為流感引發的肺炎，給予抗生素跟流感抗病毒藥物治療。

不過，該個案在急診時肺炎狀況急速惡化，併發急性呼吸衰竭，在急診就醫隔天就發生心跳停止，經急救無效不幸在當天過世。死因為流感重症合併呼吸衰竭致死。

而在流感重症個案較年輕者，為北部9歲男童，本身無潛在病史，今年10月下旬有打今年度流感疫苗，在12月上旬時因身體不適、食慾下降就醫，有開立口服藥物返家，但在家陸續出現發燒、畏寒、鼻塞等症狀，後來因出現呼吸急促症狀到急診就醫，當時抽血有發現白血球跟發炎指數過高，快篩為A流陽性，研判為流感併發肺炎，收住加護病房給予流感抗病毒藥物治療，

他說，此個案在加護病房住兩天症狀改善，轉到一般病房，於12月中旬康復出院，總計住院約一星期。

林詠青說，上述兩例個案後續經分析病毒為H3N2，也就是目前社區主流流行病毒株。不同的是，重症個案有接種今年度疫苗。就之前看到各國狀況，在H3N2部分有「K分支」比例變高，其特性為疫苗預防保護效果可能會下降，不過經各國研究仍有降低重症風險跟住院的效果，如也可看到上述重症個案小朋友仍住院，但經治療後病況仍恢復蠻快的。呼籲近日氣溫、氣候變化大，還沒接種流感、新冠疫苗的高風險群仍應儘速接種，來獲得完整保護力。

林明誠表示，今年國內公費流感疫苗買了668萬劑，目前剩不到20萬劑，疾管署追加採購15萬劑疫苗，已於昨（15）日配送13.1萬劑、明（17）日將再配送1.9萬劑，目前剩約30多萬劑可打。

