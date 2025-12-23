6旬婦染A流！發燒畏寒後「心跳反覆停止」併發黴菌感染 搶救3週不治

記者簡浩正／台北報導

國內流感疫情持平，類流感門、急診就診人次約8.3萬人次，與前一週相當，仍在相對低點。（圖／記者簡浩正攝影）

流感疫情持平，但上週新增16例流感併發重症病例及6例死亡。其中，南部60多歲女性11月開始出現間歇性發燒、畏寒等症狀收治住院，但在抗病毒藥物治療後仍反覆發生心跳停止、併發黴菌感染，最終治療無效於12月中過世。

依據疾管署監測資料顯示，第51週(12/14-12/20)類流感門急診就診計83,851人次，與前一週相當；另上週(12/16-12/22)新增16例流感併發重症病例(3例H1N1、12例H3N2、1例A未分型)及6例死亡(均H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本(2025-2026)流感季累計396例重症病例(113例H1N1、277例H3N2、2例A未分型、4例B型)及74例死亡(23例H1N1、50例H3N2、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占64%)及具慢性病史者(占83%)為多，91%未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青（右）說明，該名染A流死亡的南部60多歲女性，本身有多重慢性疾病病史。（圖／記者簡浩正攝影）

在比較年輕的流感死亡個案中，疾管署防疫醫師林詠青說明，該名死亡的南部60多歲女性，本身有多重慢性疾病病史，包括糖尿病、高血壓、高血脂以及氣喘的病史，今年沒打流感疫苗，在11月開始出現間歇性發燒、畏寒等症狀，持續約2至3個星期；11月底赴急診就醫，肺部X光發現有腫塊，收治住院進行評估。

林詠青說，不過，該名女性住院後出現呼吸困難，轉入加護病房，當時做流感快篩顯示感染A型流感，且胸部X光有肺炎情形，雖經給予抗病毒藥物治療之後，仍反覆發生心跳停止、併發黴菌感染，最終治療無效於12月中過世。個案住院共3週，死亡原因為流感併發重症及侵襲性黴菌感染。

對於國內流感疫情持平，類流感門、急診就診人次約8.3萬人次，與前一週相當，仍在相對低點。署長羅一鈞分析，原因主要是今年出現少見的一波「秋季流感」流行，為10年新高，加上今年公費流感疫苗打氣旺；他推估，本流感季在明年農曆春節前後的傳統高峰期，推測可比往年緩和。

