6旬婦為愛沖昏頭 為了見外國男友二度上門急買APPLE點數

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第一警分局西區派出所，日前下午1時許獲報，轄內1家超商內有1名婦人，疑似遭遇詐騙。第一警分局表示，警員張智揚獲報後立即趕赴現場，發現1名年約6旬的林姓婦人，當時正在店內購買約新台幣2萬4000元的Apple Store點數卡，由於甚少有人1次購買大量點數，機警的店員即時發現後報警。員警到場後，也成功阻止了一場假男友的愛情詐騙。

警方調查，林姓婦人於當日上午9時許，曾至超商詢問是否販售Apple Store 點數卡，但因身上現金不夠而先行離去；當天下午1時許，再度返回超商，準備購買4張，每張新台幣6000元的點數卡，總價值合計2萬4000元。還請店員協助拍攝點數卡照片，準備傳送給林婦在網路上認識的「男朋友」。店員察覺林婦的說詞與最近的詐騙案例非常相似，立即通報警方到場處理。

廣告 廣告

警方表示，原來林婦日前於網路上，結識了1名自稱是外國籍的男子，雙方以男女朋友名義頻繁聯繫，對方近日佯稱因缺乏資金，無法購買來台機票，要求婦人協助代購點數卡，只要完成付款並拍下序號傳送他，兩人便能相見。員警研判這百分之百是詐騙，立刻耐心說明正常購買機票，應透過航空公司或合法訂票平臺，絕不會要求以點數卡方式支付。

第一警分局呼籲，詐騙集團常利用假交友、假感情話術博取信任，再誘騙被害人購買遊戲點數卡、禮品卡或要求轉帳匯款。民眾務必提高警覺，切勿依指示購買點數卡或提供序號。如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線，或110報案專線諮詢，警方將持續與超商等民間單位攜手合作，全力守護市民財產安全。

照片來源：台中市警方提供

