6旬婦牙齦腫痛竟「牙周病惡化」！ 醫示警6症狀恐確診：破壞多半不可逆

▲ 圖／恩主公醫院提供

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

牙周病是台灣成年人最常見的口腔健康問題之一，恩主公醫院牙醫部趙冠齊醫師就表示，有名60多歲的女性主管，因工作繁忙、作息不規律，雖然每天都有刷牙，但刷牙方式不對，加上清潔牙縫不足，使牙菌斑長期堆積，直到牙齦腫痛明顯、部分牙齒出現搖動感才求診，經檢查發現，出現牙周病惡化的後期表現，因此提醒民眾，出現6警訊要注意，恐是牙周病上門，並呼籲想避免的關鍵就在落實日常清潔與定期追蹤。

女主管刷牙不正確 檢查才知牙周病惡化

根據衛生福利部國民健康署資料顯示，台灣35歲以上成人中，高達九成以上曾出現不同程度的牙周病變；美國疾病管制與預防中心(CDC)也指出，30歲以上成人約有47%具有牙周疾病症狀，顯示牙周健康議題在不同國家相當普遍。

廣告 廣告

趙冠齊指出，牙周病初期常見牙齦紅腫、刷牙不易清潔乾淨、牙縫變大或口氣改變。當細菌長期累積於牙齦下方，發炎會逐漸破壞牙周組織與骨頭，使牙齒變得鬆動，嚴重時甚至會影響咀嚼與日常生活。

趙冠齊也分享案例，一名6旬女性主管，因工作繁忙、三餐在外、作息不規律，雖然每天都有刷牙，但多年來刷牙方式不正確，加上清潔牙縫不足，使牙菌斑長期堆積，但她並未放在心上，直到牙齦腫痛明顯、部分牙齒出現搖動感才找上牙醫求診，經X光檢查後發現，她的牙周支持骨頭(齒槽骨)已出現大範圍吸收，屬於牙周病惡化的後期表現。對此，趙冠齊提醒，許多人認為有刷牙就夠，但若沒有清到牙齦邊緣與牙縫，細菌就會在看不到的地方持續發炎。

刷牙重質不重量 用品各有重點

許多人認為「一天刷三次牙」代表有做好口腔保健，但趙冠齊強調，清潔的質量遠比刷牙的次數重要，只要刷牙角度錯誤、清潔時間太短、未確實清潔牙縫，都容易讓牙菌斑殘留。

趙冠齊說明，刷牙時應確實清潔牙齒外側、內側、咬合面與牙齦邊緣，至少有一次要做到「完整且細緻的清潔」，若牙縫較小，使用牙線會較恰當；若牙縫偏大或牙周支撐組織已退縮，牙間刷能更有效移除深處堆積的牙菌斑。

至於牙刷的選擇，應依牙齦厚度、牙縫大小與個人使用習慣調整刷毛軟硬及刷頭大小，沒有「一種牙刷最適合所有人」，例如電動牙刷對清潔技巧較不熟練的民眾也有一定幫助，可維持比較穩定的清潔效果。

牙周病怎麼治療？

恩主公醫院指出，牙周病屬於慢性疾病，並非一次就能完全解決，在臨床治療方式通常依嚴重程度不同而有差異。包含例行性洗牙，是清除牙齒表面及牙齦邊緣的牙菌斑與牙結石，是維持牙周健康的基本步驟；深層牙周清創與根面整平，就是當發炎深入牙齦下方、細菌附著於牙根表面時，需要深入牙周囊袋進行刮除，以減少發炎。

或者接受牙周手術，就是在骨頭吸收嚴重、牙周囊袋過深時，醫師可能會評估是否需進行牙周翻瓣/再生手術，清除更深層的細菌與病變組織。趙冠齊也指出，治療後的維持比治療當下更重要，患者必須改善清潔習慣並定期追蹤，才能真正穩定牙周狀況。

出現6警訊要注意！ 做好日常清潔、定期追蹤即可遠離牙周病

趙冠齊指出，若牙齦出現容易腫脹、按壓不適感、刷牙或吃東西後總覺得不夠乾淨，或是口臭持續加重、牙齒開始出現輕微晃動、牙縫變大、牙齦退縮等狀況，都是牙周健康惡化的警訊，甚至有些人會發現牙齒排列逐漸改變或出現縫隙，這些都是發炎長期破壞牙周組織的徵兆；也提醒，牙周病雖屬慢性，但造成的骨頭與牙周組織破壞多半不可逆，越早處理，越能保留原生牙齒的功能。

趙冠齊也呼籲，牙周病並非無法避免，關鍵在日常清潔與定期追蹤，建議每3至6個月進行一次口腔檢查與洗牙，養成正確的刷牙方式並確實清潔牙縫；若出現牙齦腫脹、不適或刷牙後仍覺得口腔不夠清潔，都應儘早尋求牙科協助。

原始連結







更多華視新聞報導

為牙齒穿上防彈衣！ 北市聯醫寒假期間 提供學齡兒童免費塗氟服務

麵包「吃到牙齒」客控推責 量販店：已請供應商調查

綠委揪直播曝牙齒早就斷 陳玉珍最新說法

