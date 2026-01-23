6旬婦肝臟「油包心」藏2腫瘤！醫驚：不菸不酒 禍首竟是「無甜不歡」

記者陳佳鈴／台中報導

這名婦人最初在腸胃科檢查時發現重度脂肪肝，進一步追蹤才驚覺左外側葉及左葉中部已長出腫瘤。(圖/院方提供)

不菸不酒、沒有肝炎，竟然也會得肝癌？台中一名60多歲婦人，日前因身體不適就醫，超音波一照驚見肝臟嚴重「油包心」，且左側肝臟竟藏了兩顆腫瘤。醫師進行手術時發現，婦人的肝臟高達6成被脂肪包覆，宛如肥美的「鵝肝」，最終切下一塊重達223克、大小如同一顆「小蘋果」般的脂肪肝。術後追查原因，竟是因為婦人「無甜不歡」，長期攝取過量精緻糖分釀禍。

駐診在李綜合醫院的台中榮總一般外科醫師吳坤達指出，這名婦人最初在腸胃科檢查時發現重度脂肪肝，進一步追蹤才驚覺左外側葉及左葉中部已長出腫瘤。令人不解的是，婦人生活單純，既無飲酒習慣，血液檢查也顯示沒有B型或C型肝炎病史，肝癌究竟從何而來？

婦人的肝臟高達6成被脂肪包覆，宛如肥美的「鵝肝」，最終切下一塊重達223克、脂肪肝，整個肝臟大約６成全是油。(圖/院方提供)

手術過程中揭開了真相。吳坤達形容，婦人的脂肪肝嚴重程度罕見，肝臟體積的40%至60%都被黃澄澄的脂肪佔據。為了保住剩餘肝臟的運作功能，醫療團隊使用「類機械手臂」多關節器械，小心翼翼地切除左外側肝葉，並針對另一顆腫瘤進行射頻消融術（RFA）。切下來的病變肝臟組織重達223克，沉甸甸的份量就像一顆小蘋果。

「原來兇手是甜食！」吳坤達透露，術後巡房時發現，婦人的病床旁竟堆滿了蛋糕、甜點和水果。一問之下才知，婦人平時完全不運動，且極度熱愛甜食，幾乎到了「無甜不歡」的地步。

醫師研判，正是這種高糖飲食習慣，導致婦人罹患嚴重的「代謝性脂肪肝病（MAFLD）」。長期攝取過多精緻糖與果糖，讓肝臟來不及代謝堆積成脂肪，進而引發慢性發炎、肝硬化，最終惡化成肝癌。醫師示警，現代人飲食西化，即便沒有肝炎病毒或酒精影響，「脂肪肝」已成為新一代的隱形肝癌殺手，民眾切勿忽視「糖毒」的威力。

