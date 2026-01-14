6旬婦貧血常暈眩竟與痔瘡有關？醫籲「直面問題」別再覺得尷尬難啟齒！
【健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導】還在覺得私密部位長痔瘡實在難啟齒，就算疼痛不適導致站也不是、坐也不是，還是寧願求偏方也不就醫？因久坐、壓力大、飲食不均又缺乏運動，上班族、司機、工程師等青壯年族群罹患痔瘡的情形越來越普遍。實際上，每位患者的痔瘡類型、嚴重程度皆不同，治療方式也因人而異；且現今除了傳統手術，痔瘡治療也有微創手術選項，搭配如雷射消融與組織凝集儀，在降低疼痛、縮短恢復期等方面提供更多可能性；醫師呼籲，別再誤信迷思，還是及早就醫相對更有機會改善問題。
吃辣得痔瘡？會傳染或遺傳嗎？快看哪些生活習慣是元兇！
常聽聞有人說「吃辣會得痔瘡」，知名醫美診所大腸直腸外科林琪鈞醫師說明，這是因為辣椒的殘留物隨糞便經過肛門口時，可能會刺激黏膜引起疼痛、腫脹；同時吃辣可能刺激腸胃蠕動頻繁或腹瀉，確實可能使痔瘡更易發作。至於會不會傳染，林醫師強調，痔瘡並非傳染性疾病，與生活和飲食習慣關聯更大。
林琪鈞醫師表示，現代人時常久坐、愛在馬桶上滑手機，容易造成肛門壓力增加；常常外食、蔬果和水分攝取不足，導致糞便乾硬和便秘，或是有便意時因忙碌未如廁，糞便滯留體內、水分會被腸道吸乾而變硬，都是引發痔瘡的常見因素。另外若父母本身痔瘡嚴重，子女因基因遺傳可能一樣會罹患痔瘡，懷孕女性和肥胖人士也是高風險族群。
自己買藥擦是否可行？醫：「這時間」未改善要就醫
有不少人不敢坦言自己有痔瘡，希望靠藥局買藥膏或塞劑就能解決問題，知名醫美診所大腸直腸外科賴依伶醫師提醒，除了要確認購買來源正規，也應了解這些藥品通常僅能應付短期急性的疼痛腫脹；如果使用一個月後還未有改善，建議考慮尋求醫師協助。賴醫師也曾遇過患者是芳療師，靠自行調配精油緩解痔瘡不適感，但根本問題未解決，患處仍反覆出血，最後還是前來就醫。
部分患者看到如廁後糞便帶血，可能擔心痔瘡引發癌症或其他健康問題，也可由醫師協助判斷。像是鮮紅色的血液沾到衛生紙或滴在馬桶，就較偏向是痔瘡；若血液呈暗紅色、與糞便混合，同時伴隨排便習慣、糞便質地改變，疲倦、體重減輕等症狀，就要懷疑腸道發炎甚至罹癌可能，醫師也會協助安排進一步檢查。
痔瘡怕動刀？醫說明微創治療：雷射消融、組織凝集儀
「肛門神經豐富，痛感也較明顯，但人也很難一兩天都不如廁，因此患者最關心的就是術後疼痛的情況。」林琪鈞醫師指出，目前台灣的痔瘡手術已經朝無痛、微創方向發展，相關技術在亞洲地區備受關注，其中雷射消融手術，透過將雷射光線打入痔瘡內，目標為讓雷射能量慢慢釋放、產生消融效果，幫助痔瘡逐漸萎縮，較常見於內痔治療。較嚴重的內痔萎縮到一定程度後，可能需搭配切割和縫合，但傷口也相對較小，林琪鈞醫師也進一步觀察到痔瘡手術的痛感減輕和恢復期縮短有關。
如果外痔嚴重，除了雷射消融，經醫師評估可能需搭配微創手術處理，以便讓肛門恢復平整。過去手術常用電燒刀進行切割，近期則有組織凝集儀，功率相對較低，有助醫師處理術中止血，且手術部位承受的能量減少、對周遭組織的影響相對可控，林醫師也發現患者術後恢復較為穩定，唯個別患者恢復狀況仍可能有異。醫師會根據痔瘡類型（內痔、外痔或混合痔）和嚴重程度，選擇最適合患者的治療方式。
65歲婦罹痔瘡 釀嚴重貧血「血紅素剩正常值一半」！
就算單純是痔瘡，置之不理不僅影響生活，患處長期出血也常見引發貧血、影響健康。賴依伶醫師也分享近期門診的經歷，一位65歲的女性患者痔瘡出血量和女性經期一樣多，臉色蒼白、易疲倦，卻一拖就是好幾年沒有面對，直到一次如廁後急性發作大量出血，就醫檢查發現有嚴重貧血，血紅素更只有一般女性的一半。手術後患者反映不適感緩解許多，連帶體力也有所恢復，直言「早知道就早點正視問題」。
「可見痔瘡這件事，拖得越久、症狀越嚴重，處理起來也越困難。」賴醫師提醒，及早介入治療，對術後疼痛度和恢復其實都會帶來幫助，所以別再對痔瘡問題「習以為常」哦！
【延伸閱讀】
久坐族、孕媽咪、長輩痔瘡高危險群 醫師分享非藥物舒緩新對策！
痔瘡導致排便疼痛、出血該怎麼辦？ 醫師建議4族群可考慮手術治療！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67077
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 19
只要打一劑！公費肺炎鏈球菌20價新疫苗1/15開打 245萬人符合資格
疾管署今（1/13）表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代13價疫苗及23價疫苗，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。太報 ・ 18 小時前 ・ 8
50歲闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是每晚「一行為」惹禍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名經營排隊老店的50歲老闆娘，日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，且照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，這才發現原來是壓力過大造成內分泌失調，且夜夜磨牙造成牙齦退縮，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況才穩定下來。 收治病人的亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時...匯流新聞網 ・ 22 小時前 ・ 9
每天早上1杯黑咖啡卻愈喝愈胖？醫揪「真正元凶」 超多人中招
35歲的雅婷是公關公司的資深經理，為了維持身材每早只喝一杯熱美式咖啡，然而體重計上數字卻紋絲不動，甚至伴隨著莫名疲倦與水腫。在一次內分泌科的諮詢中，醫師排除飲食內容卻將矛頭指向她手中那個每天不離身的外帶紙杯。雅婷這才知道阻礙她瘦身的並非咖啡豆本身，而是盛裝熱飲的容器所釋放出的化學物質。這並非單一案例，許多現代人在追求健康的過程中，往往忽略了「容器安全」這個關鍵拼圖，導致不知不覺中攝入了干擾代謝的物質，讓減重計畫事倍功半。 高溫下的微塑膠微粒危機 一杯熱飲釋出驚人 台安醫院內分泌暨新陳代謝科林毅欣主任指出，一般常見外帶紙杯，其實並非單純由紙漿構成。為了防止液體滲漏並維持耐熱性，紙杯內層必須塗上一層名為聚乙烯的防水淋膜。根據印度理工學院發表在《危險材料期刊》上的研究顯示，這層肉眼看似光滑安全的淋膜，在接觸到攝氏85至90度的熱水時，穩定性會大幅下降。數據指出，僅僅在盛裝熱飲15分鐘後，淋膜就會發生降解，向飲料中釋放出約25,000顆微米級的微塑膠微粒，甚至伴隨著鉻、鎘等重金屬離子。林毅欣主任提醒，以為只是喝下一杯提神熱咖啡時，同時也喝下成千上萬顆肉眼看不見的塑膠碎片，這些微粒進入人體後難以常春月刊 ・ 2 天前 ・ 7
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
她吃20年「這早餐」 竟得巨大肝癌轉移肺臟！醫揭真相驚：太危險
北市衛生局近日驗出知名品牌花生醬「黃麴毒素超標」，已要求相關業者下架商品，也引發不少民眾擔憂黃麴毒素造成的危機。對此，劉博仁醫師透露，曾有一名女患者沒有飲酒習慣、無肝炎症狀，結果竟被驗出巨大肝癌，一查才知道，原來她過去20年早餐天天吃「花生醬吐司」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
甩肉12公斤！黃國昌自揭減重祕訣 醫說：比打瘦瘦針厲害
民眾黨黨主席黃國昌瘦身有成，飲食控制半年多瘦12公斤，瘦超快又有型，大家都說變他帥了。黃國昌表示，從去年11月起就固定到健身房，平常還騎車、飲食控制只吃少油食物並且食物減量，連今年端午節吃的粽子，都是健康2.0 ・ 1 天前 ・ 28
台灣人也該警惕！南韓人罹癌因素6%來自飲食 「國民美食」列頭號殺手
過去大眾總認為以米飯、湯品配上泡菜的韓食非常健康，但根據首爾大學醫學院與食品營養學系共同發表在國際期刊《流行病學與健康》研究指出，事實並非如此單純。研究團隊分析數據發現，南韓約有6%的癌症發生以及5.7%的癌症死亡，其實都與日常的「飲食選擇」直接掛鉤。這顯示出我們每天重複飲食行為，無形中決定了罹癌與否的關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 2
耳垂出現「一條線」是奪命符？醫揭「高膽固醇3徵兆」 大增心梗風險
膽固醇過高通常沒有明顯症狀，所以有些人高膽固醇數年，但都不自知。新光心臟科醫師陳冠任提到，膽固醇不全是壞東西，重點在於好膽固醇與壞膽固醇的比例。民眾可從臉部3徵兆看出膽固醇是否飆升，例如耳垂出現摺痕，或是眼皮冒出黃色斑塊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
連穿4週破羽絨衣竟「呼吸衰竭」確診肺炎！臺大名醫陳晉興揭這些行為都傷肺：每個人都有風險
冷氣團接連來襲，羽絨外套是不少民眾禦寒必備，但日前中國福建卻出現一名男子，因長時間穿著網購劣質羽絨衣，導致羽絨纖維外洩，加上他在密閉空間中吸入飄散的大量細小羽絨，致使肺部出現發炎反應，甚至出現呼吸衰竭。 對此，肺癌權威、臺大醫院外科部主任陳晉興指出，報導中可以得知該男子穿著廉價羽絨衣，導致所謂的「羽絨肺」，但他推測這極可能是化學合成的假羽絨，化學纖維分裂降解後進入人體，才會產生發炎反應。但也有一個可能性，是該名男子接觸到環境中的化學污染，進一步導致肺部出問題。 陳晉興直言，生活中食衣住行太多可能的危險因子，舉凡工食品中的防腐劑（亞硝胺）、汽機車廢氣、PM2.5等多環芳香烴（PAHs）空汙等都可能導致肺部疾病，其中就包括每年奪走1萬多名臺灣人性命的肺癌。幸福熟齡 ・ 20 小時前 ・ 3
耳垂出現「一條線」是索命徵兆？醫：膽固醇高、恐離心梗不遠了！
血液中的膽固醇濃度異常升高，身體可能透過臉部特徵發出警訊。新光心臟科醫師陳冠任提醒，民眾可留意耳垂摺痕、眼皮黃色斑塊等臉部徵兆，及早檢查掌握心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
日本「蜱蟲病」疫情擴散！專家曝：嚴重恐器官衰竭亡
國際中心／張予柔報導日本近期再度提醒民眾注意蜱蟲傳播的「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」，2025年全國通報病例初步統計已達191例，創下歷史新高。專家指出，除了西日本病例持續增加外，疫情也首次蔓延至關東地區，包括神奈川縣等地出現首例，顯示感染風險正逐步擴大。衛生單位提醒，每年3月起病例數便會逐漸上升，民眾若從事戶外活動，務必提高警覺並採取防護措施。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
謝金燕又曬超狂腹肌照！「自律女神」51年從沒胖過的瘦身鐵律：睡前3小時不進食、每餐只吃七分飽
她先點出很多人會忽略的第一件事：提高代謝比少吃更重要。她直言，市面上不少所謂的減肥方法，一開始只是排水，後面一定回彈，真正能讓體重穩定的前提，是把身體代謝顧好，其他努力才會有效。在作息上，她非常嚴格。每天固定時間睡覺，不熬夜，因為熬夜會直接破壞代謝；睡前3...styletc ・ 2 天前 ・ 7
早餐黑咖啡＋三明治超雷！營養師激推「這1杯」直接飽到中午 還不會想吃零食
提到早餐，對於生活緊湊的上班族來說，早餐往往簡化成了「一份三明治配一杯黑咖啡」。振興醫院指出，這種看似俐落的組合，其實隱藏著影響工作效率的健康陷阱，甚至可能成為下午報復性進食的導火線。 黑咖啡與水果餐的迷思：別讓「偽輕食」拖累你的大腦 許多上班族依賴黑咖啡提神，或選擇「水果餐」減肥，但在營養師眼中，這都是常見的早餐誤區。黑咖啡幾乎不含實質營養素，空腹飲用會刺激腸胃蠕動，若未搭配足夠的固體食物，反而會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。同樣地，即便選擇「不甜的水果」如芭樂、小番茄，本質仍屬於醣類。單吃水果會導致血糖大幅波動，對於需要高度專注力的學生與上班族而言，早晨真正需要的是澱粉與蛋白質的平衡，而非單純的「糖」。 飲品選對了 飽足感從8點延伸到下午1點 營養師陳韻婷分享自己的早餐心法，強調「飲品」的選擇甚至比主餐更關鍵。她首推「高纖豆漿」，主因是現代人早餐難以攝取足夠蔬菜，若能透過飲品補足膳食纖維，對於穩定血糖與延長飽足感大有幫助。至於牛奶雖然營養，但因同時含有蛋白質與碳水化合物，若再搭配麵包或饅頭，整體澱粉比例容易過高。因此，她建議，若選擇牛奶，主常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 2
41歲男星體態標準卻嚴重脂肪肝！研究推薦1飲食 肝臟脂肪降38.9％
41歲香港男星周奕瑋日前自爆接受肝功能檢查時，發現肝臟纖維化硬度、脂肪肝數值都嚴重超標，尤其脂肪肝問題特別嚴重，甚至被確診重度脂肪肝。 周奕瑋是香港有名的主持人及演員，也經常在網路上分享日本旅遊健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
菠菜配豆腐會長結石？一起吃更安全 醫揭「4類食物」才是元凶
許多長輩認為「菠菜配豆腐會長結石」，但事實並非如此。營養醫學專家劉博仁提到，菠菜搭配豆腐不會增加結石風險，兩者同時攝取時，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」，腸道無法吸收，直接隨糞便被排出，而結石往往發生於食用大量高草酸食物，對此分享「4類高草酸食物」，若反覆出現結石或不明原因關節痛，飲食需格外留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
急凍10天314人亡！急診暴增3成 醫曝保命關鍵：賴床20分鐘
近日低溫不斷，1月6日至8日間急診病患量明顯攀升，彰基醫學中心急診暨重症醫學部主任邱俊杰醫師表示，數據顯示增加的病患主要集中於三大類別。第一類為高血壓及其併發症，包括單純血壓飆升、頭暈，以及由高血壓引發的中風與心血管急性發作，為急診最大宗族群；第二類為消化道出血，冬季進補文化盛行，加上天氣寒冷導致血管收縮，胃及12指腸潰瘍出血的病患亦有顯著增加；第三類則是急性呼吸道疾患，低溫環境誘發氣喘與慢性阻塞性肺病（COPD）急性惡化。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 22
台中30多歲男確診M痘！專家示警「性行為1習慣」恐害感染 很多人不以為意
台中市近日出現今（115）年首例M痘本土病例，個案為30多歲本國籍男性，於去年12月下旬出現皮疹、發燒、喉嚨痛及頭痛等症狀，經醫師評估後於1月9日採檢通報，確診為M痘陽性。市府衛生局獲報後立即完成疫調及接觸者追蹤，個案自述曾與異性發生未使用保險套之風險性行為，經疫調匡列之接觸者目前均無症狀，已提供相關衛教並提醒進行21天自我健康監測。 年節聚會增多 高風險親密接觸要小心 衛生局長曾梓展表示，接近年節假期，聚會與社交活動增加，提醒民眾M痘主要是透過高風險親密接觸傳播，應提高警覺並做好自我防護，避免透過交友軟體與不特定對象發生親密行為。若約會時發現對方臉部或身體出現疹子、水泡或膿疱等異常皮膚症狀，應避免親密接觸，以降低感染風險。 出現疑似症狀快就醫 主動告知接觸史 曾梓展也提醒，若出現發燒、畏寒、肌肉痠痛、淋巴腫大，或皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹及膿疱等疑似M痘症狀，請佩戴口罩並穿著長袖衣褲儘速就醫，且應主動告知醫師近期高風險場域活動史及接觸史，以利醫師及早判斷、即時治療，避免疫情擴散。 接種疫苗是關鍵 2劑保護力近9成 衛生局說明，接種疫苗是目前預防M痘最有效的方式。接種第1劑M痘疫苗滿常春月刊 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
日本旅遊注意！蜱蟲病創新高「蔓延東日本」 嚴重恐致命
日本近年以蜱蟲為媒介的傳染病「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」疫情快速擴散，根據日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）公布最新速報數據顯示，2025年全國SFTS通報患者達191人，較2023年增加50人以上，刷新歷史紀錄。這種精帶有病毒的蜱蟲叮咬而感染的疾病，若病情惡化可能出現血小板急遽下降、出血不止、意識障礙等症狀，嚴重的話甚至有致死風險。太報 ・ 1 天前 ・ 2
不靠藥也能穩血壓！營養師點名3種天然食材 吃對方式效果更好
高血壓被稱為「沉默的殺手」，長期控制不佳，恐增加心臟病、中風與腎臟病等風險。除了規律服藥與運動外，飲食調整也是穩定血壓的重要關鍵。 其實在日常飲食中，從全穀根莖類、水果蔬菜類到堅果類等六大類食物裡，就藏著不少「天然降血壓好幫手」。只要選對食材、用對烹調方式，融入每天三餐，就能在不知不覺中幫助血壓維持穩定，為心血管健康加分。 在全穀根莖類、水果蔬菜類、堅果類……等六大類食物中，有些食材是對於降血壓是有幫助的，只要把這些食材做適當的烹煮，融入天天要吃的三餐飲食當中，就能輕鬆控制血壓。 番茄：鉀、茄紅素慈濟大林醫院腫瘤中心營養師賴思吟指出，番茄富含鉀、茄紅素等營養素，鉀能夠加速排除血中所含的鈉，幫助降低血壓，尤其是重口味及血壓偏高的人，更應增加鉀的攝取量。研究發現，番茄可以提升食物的天然風味，改正吃太鹹的問題，也有助於降低血壓；茄紅素則可以降低體內的壞膽固醇，避免血小板聚集，進而形成血栓，預防高血壓併發症。 這樣吃最健康番茄洗乾淨後可以直接吃食用，但最適合的吃法是入菜食用或是打成番茄汁。研究發現，煮番茄的時候，加一點醋，可以幫助水解切斷碳與碳之間的連結，加一點油，則可以讓油溶性的茄紅素溶解，常春月刊 ・ 18 小時前 ・ 發表留言