6旬婦貧血常暈眩竟與痔瘡有關？醫籲「直面問題」別再覺得尷尬難啟齒！

【健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導】還在覺得私密部位長痔瘡實在難啟齒，就算疼痛不適導致站也不是、坐也不是，還是寧願求偏方也不就醫？因久坐、壓力大、飲食不均又缺乏運動，上班族、司機、工程師等青壯年族群罹患痔瘡的情形越來越普遍。實際上，每位患者的痔瘡類型、嚴重程度皆不同，治療方式也因人而異；且現今除了傳統手術，痔瘡治療也有微創手術選項，搭配如雷射消融與組織凝集儀，在降低疼痛、縮短恢復期等方面提供更多可能性；醫師呼籲，別再誤信迷思，還是及早就醫相對更有機會改善問題。

吃辣得痔瘡？會傳染或遺傳嗎？快看哪些生活習慣是元兇！

常聽聞有人說「吃辣會得痔瘡」，知名醫美診所大腸直腸外科林琪鈞醫師說明，這是因為辣椒的殘留物隨糞便經過肛門口時，可能會刺激黏膜引起疼痛、腫脹；同時吃辣可能刺激腸胃蠕動頻繁或腹瀉，確實可能使痔瘡更易發作。至於會不會傳染，林醫師強調，痔瘡並非傳染性疾病，與生活和飲食習慣關聯更大。

林琪鈞醫師表示，現代人時常久坐、愛在馬桶上滑手機，容易造成肛門壓力增加；常常外食、蔬果和水分攝取不足，導致糞便乾硬和便秘，或是有便意時因忙碌未如廁，糞便滯留體內、水分會被腸道吸乾而變硬，都是引發痔瘡的常見因素。另外若父母本身痔瘡嚴重，子女因基因遺傳可能一樣會罹患痔瘡，懷孕女性和肥胖人士也是高風險族群。

自己買藥擦是否可行？醫：「這時間」未改善要就醫

有不少人不敢坦言自己有痔瘡，希望靠藥局買藥膏或塞劑就能解決問題，知名醫美診所大腸直腸外科賴依伶醫師提醒，除了要確認購買來源正規，也應了解這些藥品通常僅能應付短期急性的疼痛腫脹；如果使用一個月後還未有改善，建議考慮尋求醫師協助。賴醫師也曾遇過患者是芳療師，靠自行調配精油緩解痔瘡不適感，但根本問題未解決，患處仍反覆出血，最後還是前來就醫。

部分患者看到如廁後糞便帶血，可能擔心痔瘡引發癌症或其他健康問題，也可由醫師協助判斷。像是鮮紅色的血液沾到衛生紙或滴在馬桶，就較偏向是痔瘡；若血液呈暗紅色、與糞便混合，同時伴隨排便習慣、糞便質地改變，疲倦、體重減輕等症狀，就要懷疑腸道發炎甚至罹癌可能，醫師也會協助安排進一步檢查。

痔瘡怕動刀？醫說明微創治療：雷射消融、組織凝集儀

「肛門神經豐富，痛感也較明顯，但人也很難一兩天都不如廁，因此患者最關心的就是術後疼痛的情況。」林琪鈞醫師指出，目前台灣的痔瘡手術已經朝無痛、微創方向發展，相關技術在亞洲地區備受關注，其中雷射消融手術，透過將雷射光線打入痔瘡內，目標為讓雷射能量慢慢釋放、產生消融效果，幫助痔瘡逐漸萎縮，較常見於內痔治療。較嚴重的內痔萎縮到一定程度後，可能需搭配切割和縫合，但傷口也相對較小，林琪鈞醫師也進一步觀察到痔瘡手術的痛感減輕和恢復期縮短有關。

如果外痔嚴重，除了雷射消融，經醫師評估可能需搭配微創手術處理，以便讓肛門恢復平整。過去手術常用電燒刀進行切割，近期則有組織凝集儀，功率相對較低，有助醫師處理術中止血，且手術部位承受的能量減少、對周遭組織的影響相對可控，林醫師也發現患者術後恢復較為穩定，唯個別患者恢復狀況仍可能有異。醫師會根據痔瘡類型（內痔、外痔或混合痔）和嚴重程度，選擇最適合患者的治療方式。

65歲婦罹痔瘡 釀嚴重貧血「血紅素剩正常值一半」！

就算單純是痔瘡，置之不理不僅影響生活，患處長期出血也常見引發貧血、影響健康。賴依伶醫師也分享近期門診的經歷，一位65歲的女性患者痔瘡出血量和女性經期一樣多，臉色蒼白、易疲倦，卻一拖就是好幾年沒有面對，直到一次如廁後急性發作大量出血，就醫檢查發現有嚴重貧血，血紅素更只有一般女性的一半。手術後患者反映不適感緩解許多，連帶體力也有所恢復，直言「早知道就早點正視問題」。

「可見痔瘡這件事，拖得越久、症狀越嚴重，處理起來也越困難。」賴醫師提醒，及早介入治療，對術後疼痛度和恢復其實都會帶來幫助，所以別再對痔瘡問題「習以為常」哦！

