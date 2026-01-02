6旬婦買晚餐後違規過馬路 遭8旬翁騎機車猛撞亡身分曝光

記者莊淇鈞／新北報導

監視器拍下撞擊瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區忠孝路一段，昨天（1日）晚間7時許，1名6旬婦人疑似違規穿越馬路，被1名騎機車雙載84歲江姓老翁閃避不及猛撞身亡，而稍早前遭撞身亡的婦人身分曝光，為1名住附近的60歲林姓婦人，當時出門買完晚餐後準備要返家，卻違規跨越馬路遭撞上身亡，詳細事故原因及肇事責任仍待警方後續調查釐清。

林婦遭撞倒地失去呼吸心跳送醫不治。（圖／翻攝畫面）

據了解，當時買完晚餐準備返家的林姓老婦，雙手提著晚餐，從人行道右轉走向大馬路，接著違規穿越馬路，才剛跨越雙黃線，下一秒就遭江翁騎乘的機車猛撞，整個人倒地滾了一圈，下1秒動也不動。

另一個監視器角度拍下，當時多輛機車正常行進，但行人卻沒有要停的意思，其中由江老翁騎乘的機車，來不及閃當場撞上。消防隊獲報到場，發現婦人已無生命跡象，送往醫院搶救後仍宣告不治，而江翁與後座83歲吳姓婦人則是多處擦挫傷，送醫後並無生命危險。

而警方後續追查身分，發現死者身分為60歲林姓婦人，當時出門買晚餐要返家，卻違規跨越馬路遭撞身亡，警方已通知女兒到場，協助釐清車禍原因，確切死因仍待後續相驗後釐清。

