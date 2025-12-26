6旬婦頭頂長膿包露出一抹「螢光綠」 醫揪日常1習慣是元兇

6旬婦頭頂長膿包露出一抹「螢光綠」。示意圖／Freepik

不少女性喜歡到髮廊給人洗頭，既能省去洗頭髮、吹頭髮的力氣，也能好好放鬆，一名60多歲婦人在外洗完頭後，連續多日出現頭皮屑、頭頂長出膿包，甚至連髮根也呈現「螢光綠」。醫師表示，經檢查後確診為「頭癬」，背後元凶就是理髮店內的「共用梳子」。

烏惟新醫師於臉書發文指出，有名60多歲的婦人來到診間，表示近幾個月頻頻出現頭皮屑困擾，甚至頭頂還長了好幾顆膿包，考量對方的年紀，加上「停經後婦女」，馬上聯想到可能是「頭癬」，也就是頭皮遭到黴菌感染。

廣告 廣告

後續經伍氏燈檢查後，發現婦人掉髮不算嚴重，不過在髮根透出一抹「螢光綠」，這也是醫學上感染頭癬非常具指標性的反應（Ectothrix tinea capitis）。

「您經常在外面洗頭嗎」，烏惟新醫師進一步詢問後，婦人點頭默認，不過也提出疑問「我都有自備洗髮精耶」，他則解釋，感染頭癬並不是洗髮精的問題，而是美髮院、理髮廳的「公用梳子」或「理髮工具」，若沒有徹底消毒乾淨，就會造成頭皮、頭髮上長滿黴菌孢子及菌絲，造成交叉感染。

烏惟新醫師建議，到髮廊放鬆固然好，不過還是建議先確認店家使用的工具是否有確實消毒，或是乾脆自備梳子，「才能讓頭皮真正清爽沒煩惱」。

此外，若熟齡女性同樣發現頭皮莫名搔癢，甚至出現不正常斷髮、膿包等症狀，也一定要馬上就診尋求協助。



回到原文

更多鏡報報導

4歲女童全身起紅疹驗出梅毒！竟是奶奶日常「疼孫舉動」惹禍

62歲大媽痛失獨子！拼命「懷上二胎」淚喊：我兒子回來了 網一面倒反應

「誰讓你回來的？」老父從養老院返家遭兒拒之門外 留「這句遺言」絕望墜樓亡