6旬婦「一吹冷風」就頭暈跌倒竟心房顫動！醫示警冬天「4情況」易發作

60多歲的高阿姨因平日工作時間長，尤其冬季下班時都已月黑風高，在某天晚餐後一踏出餐廳時，一陣冷風直吹而來讓她突然心跳加速並伴隨著頭暈噁心，跌坐在地上，友人趕緊將她送急診檢查診斷出心房顫動，還發現有短暫性中風情形，因此安排了住院觀察。並在醫師建議下透過手術治療並順利出院。醫師表示，冬季是心律不整特別是心房顫動的好發季節，患者要留意可能突然出現心悸、胸悶或頭暈等症狀，甚至中風住院。

國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓表示，心房顫動是一種常見的心律不整，主要是心房內的電流傳導混亂、快速且不規則，導致心臟收縮失去節奏。正常情況下，心臟跳動像整齊的鼓點；但在心房顫動時，心房像是「亂敲鑼鼓」，心室也跟著節奏紊亂，使血液無法有效輸出。這種不規則的心跳會使血液滯留在心房內形成血栓，一旦血栓脫落進入腦部，就可能引發缺血性腦中風。根據研究，心房顫動患者的中風風險是一般人的5倍，且中風後的預後較差。

為何心房顫動冬天特別容易發作？她以四點解釋：首先，因冬天氣溫驟降會造成血管收縮、血壓升高，使心臟負荷加重。而交感神經活性上升，心跳更容易不穩定。再來是呼吸道感染、感冒或發燒，也會誘發心律不整。以及冬季活動量減少、體重增加、血壓與血糖控制較差，都是潛在誘因。特別是在高齡族群、高血壓、糖尿病、心臟病或慢性腎臟病患者中，更容易因上述因素導致心房顫動發作。

黃奭毓指出，心房顫動的表現因人而異，部分病人甚至沒有明顯感覺。常見症狀包括：心悸、心跳不規則或跳太快、胸悶、呼吸困難、頭暈、疲倦、甚至發生中風。若出現這些症狀，建議及早就醫進行心電圖或24小時心律監測確認診斷。治療重點可分為三方面，預防中風：使用抗凝血藥物（如口服新型抗凝劑）防止血栓形成。控制心臟節律或心跳速率：使用藥物如乙型神經阻斷劑、鈣離子通道阻斷劑或抗心律不整藥。以及根治性治療-心導管消融術：針對心臟內異常電傳導來源進行燒灼或隔離，是目前有效率最高的治療方式之一。

如何預防心房顫動？黃奭毓說從維持良好的生活習慣開始，如保持適度運動，避免過度勞累或暴露極冷極熱的環境；控制血壓、血糖與體重；減少過量咖啡因與酒精攝取；規律服藥與追蹤，尤其是已有心臟病或三高者。

