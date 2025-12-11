6旬婦「裁縫效率驟降」竟是中風！醫：非典型症狀易被忽略

60多歲裁縫婦人因視力突然模糊就醫，眼科檢查卻無異常，直到左手麻木、說話不清且裁縫車無法對準，才被診斷出非典型中風。醫師檢查發現婦人已有兩次中風紀錄，皆因右側中大腦動脈阻塞，若阻塞範圍擴大恐導致半身癱瘓。

李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，該名婦人就診時走路正常，未出現臉歪嘴斜等典型中風徵兆，僅左手輕微麻木。經追問才得知，婦人在看診前一個多月已出現視力模糊症狀，但眼科醫師診斷眼睛無異狀。

婦人平時在家從事裁縫代工，以件計酬。她表示視力模糊後，點眼藥水情況仍未改善，針線無法對準裁縫車，工作效率從原本一小時6件降至僅1件，嚴重影響生活與工作。

一名婦人眼睛模糊就診，李綜合醫院醫師張峻誠診斷出為中風。（圖／李綜合醫院）

張峻誠聽完患者描述後，立即安排電腦斷層檢查，發現右邊中大腦動脈阻塞。進一步核磁共振檢查確認，婦人視力模糊時已是初次中風，但因範圍較小，未出現手腳無力等明顯症狀。

檢查報告顯示，婦人患有三高，尤其膽固醇嚴重超標且未妥善控制。張峻誠指出，婦人第一次視力模糊後未認為自己中風，未接受相關治療，導致阻塞症狀加劇，所幸阻塞範圍未擴大，否則可能造成半身癱瘓。

婦人診斷出中風後，因能正常行走而不敢置信，堅信「我怎麼可能中風」，後續至醫學中心就診得到相同診斷，才回來接受張醫師治療，逐漸恢復健康。

李綜合醫院神經內科醫師張峻誠說，一名婦人右側中大腦動脈阻塞而影響到視野。（圖／李綜合醫院）

張峻誠解釋，非典型中風不會出現臉歪嘴斜、單側無力或口齒不清等典型症狀，而是可能有視野缺損、視力模糊、頭暈合併平衡感喪失、認知功能障礙、意識改變或單側肢體不自主運動等症狀，這是因為血管阻塞位置特殊所致。

「只要懷疑是中風，不論症狀是否屬於典型，都要立刻就醫。」張峻誠強調，中風黃金治療時間為3小時，症狀出現越早送醫，治療效果越好。他提醒三高患者平時必須妥善控制病情並定期健檢，特別是寒流來襲時，氣溫驟降會導致血管收縮、血液濃稠、血壓上升，增加中風風險。

