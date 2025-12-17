6旬婦A流呼吸衰竭亡！疾管署：公費疫苗剩30萬劑 高風險群速接種

【健康醫療網／記者林則澄報導】衛生福利部疾病管制署公布，12月9日至15日新增1例流感死亡及1例重症病例，均感染目前社區主流的A型H3N2病毒；截至12月15日，公費流感疫苗已接種約648.5萬人次，剩餘疫苗約30餘萬劑，隨著年末聚會增加及疫情可能回升，疾管署林明誠副署長呼籲，高風險族群盡速接種，以降低重症與死亡風險。

國內流感疫情持平 社區仍以H3N2為主流

疾管署郭宏偉主任指出，依據疾管署監測資料顯示，第50周（12月7日至13日）類流感門急診就診計8萬5374人次，與前一周相當；另上周（12月9日至15日）新增10例流感併發重症病例（1例H1N1、9例H3N2）及2例死亡（1例H3N2、1例A未分型）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

本季流感計380重症、68死 多為長者與慢性病患

郭宏偉主任進一步指出，本季（2025至2026年）流感季累計380例重症病例（109例H1N1、264例H3N2、3例A未分型、4例B型）及68例死亡（22例H1N1、44例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，92%未接種本季流感疫苗。

全球流感活動升溫 多國以H3N2病毒株為主

全球疫情方面，郭宏偉主任表示，全球流感活動度持續上升，以A型H3N2為主流，多國陸續檢出K分支病毒株。中國大陸疫情呈上升趨勢，南方持續增加、北方略降；日本、韓國仍處高點但近兩周下降；東南亞部分國家如泰國、越南自9月中旬進入活躍期，病例增加；歐美及非洲多地流感活動亦呈上升趨勢。

60多歲女性染H3N2併發肺炎 不治身亡

針對上周新增個案，疾管署林詠青防疫醫師補充，其中1例流感死亡個案為北部60多歲女性，具高血脂、糖尿病、腦中風、腎病等多重慢性病史，且未接種本季流感疫苗，12月上旬感染後出現發燒、咳嗽及呼吸困難等症狀而至急診就醫，研判為A型H3N2病毒流感併發肺炎，隔天急性呼吸衰竭後心跳停止，搶救無效宣告不治。

9歲男童染H3N2住進加護病房 治療後已出院

另1例流感重症個案為北部9歲男童，本身無潛在病史，雖曾於10月下旬接種本季疫苗，12月上旬仍因發燒、畏寒、咳嗽、鼻塞及呼吸急促症狀就醫，研判為A型H3N2病毒流感併發肺炎住進加護病房治療，所幸2天後病況改善轉入一般病房，前後住院時間約一周，於當月中旬出院。

公費流感疫苗接種近650萬劑 再增購15萬劑

林明誠副署長表示，今年共採購約683萬劑流感疫苗，截至12月15日，國內已接種約648.5萬劑，剩餘疫苗約30餘萬劑。由於65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種踴躍，疾管署已再增購15萬劑公費流感疫苗，自12月15日起陸續配送，預計本周完成。

疾管署預估疫情將回升 籲符合資格者盡速接種

林明誠副署長指出，近來整體疫情趨勢平穩，但預估12月中以後將逐步回升，疫情曲線的陡緩與疫苗接種率及民眾防護行為密切相關。他提醒長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，和符合資格民眾應盡速接種流感和新冠疫苗，以降低年末聚會期間感染與重症風險；另因近期氣溫變化大，民眾若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變或低血壓等徵兆，應立即就醫以利及早治療。

